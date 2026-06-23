Se quedó dormido en un vestíbulo y cuando lo despertaron, sacó un arma y cometió el peor de los crímenes

Entre miles de casos de crímenes de sonámbulos homicidas, lo encontramos a un caso clásico de la década de 1870. Este crimen involucró a un hombre que se quedó dormido en el vestíbulo de un hotel de Kentucky.

Cuando un portero lo sacudió para intentar despertarlo, el hombre sacó un arma y le disparó tres veces. Mientras el portero estaba en el suelo, el hombre salió de la habitación y le dijo a un testigo que le había disparado a alguien.

El tirador fue declarado culpable de homicidio involuntario, ya que el Tribunal de Apelaciones de Kentuchy determinó que el acusado estaba inconsciente al disparar y mató a la víctima mientras dormía, es decir, no comprendía las consecuencias de su acción.

Se han asociado diversas afecciones con comportamientos complejos tras el inicio del sueño, el sonambulismo por ejemplo, que en algunos casos lleva a cometer crímenes. Foto Canva

La condena fue revocada en apelación. Las pruebas de que tenía un historial de sonambulismo de toda la vida y que había estado privado de sueño antes del ataque fueron excluidas del primer juicio.

Cuando el cuerpo mata y la mente duerme: ¿qué ocurre realmente?

Los trastornos del sueño y el comportamiento criminal se encuentran en un gran dilema legal. Cuando una persona comete un crimen mientras sufre un trastorno del sueño, tal como el sonambulismo, la justicia se enfrenta a casos problemáticos.

De acuerdo con un artículo de investigación sobre trastornos del sueño y comportamiento delictivo, para decidir si alguien es "castigado" o no, la justicia tiene que determinar el nivel de conciencia del sospechoso/a al momento del crimen. Es por eso que cuando ocurren estos casos las defensas que se suelen usar son: primero que la persona no sabía lo que hacía, segundo el automatismo y tercero, la poca facultad mental de la persona durante el trastorno del sueño.