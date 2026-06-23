Inicio Sociedad Crimen
Sonambulismo

Se quedó dormido en un vestíbulo y cuando lo despertaron, sacó un arma y cometió el peor de los crímenes

Se trata del caso Fain contra Commonwealth, un hombre sonámbulo que entre sueños y poca lucidez, asesinó a un portero, pero fue culpable involuntario

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Se quedó dormido en un vestíbulo y cuando lo despertaron, sacó un arma y cometió el peor de los crímenes. Foto Psicología y Mente

Se quedó dormido en un vestíbulo y cuando lo despertaron, sacó un arma y cometió el peor de los crímenes. Foto Psicología y Mente

El sonambulismo puede llegar a ser muy peligroso en casos crónicos y poco se sabe de ello. Algunos solo caminan por la casa, van a la heladera para tomar algo y terminan haciendo una actividad automática, pero otros, en cambio, cometen delitos y actos violetos. Tal como este crimen donde un hombre asesinó a otro por solo despertarlo de su sueño.

El sonambulismo es un trastorno del sueño que altera los ciclos del mismo entre el paso del sueño no-REM al REM. Es decir, el sistema motor no se paraliza del todo y el cuerpo actúa sin que la conciencia pueda hacerse cargo realmente de la situación. Entre los casos más conocidos se encuentra el de Fain contra Commonwealth.

Crimen: se quedó dormido en un vestíbulo y un hombre lo despertó lo mató a tiros

Un son&aacute;mbulo homicida es aquella persona que comete un homicidio estando dormido. Foto Cl&iacute;nica del sue&ntilde;o

Un sonámbulo homicida es aquella persona que comete un homicidio estando dormido. Foto Clínica del sueño

Han existido ocasiones en las que se ha dictaminado que un homicida actuaba dormido o en estado de semiinconsciencia, resultando el sujeto declarado inocente y uno de los más aterradores tiene como protagonistas a un hombre (sonámbulo) y un portero.

Entre miles de casos de crímenes de sonámbulos homicidas, lo encontramos a un caso clásico de la década de 1870. Este crimen involucró a un hombre que se quedó dormido en el vestíbulo de un hotel de Kentucky.

Cuando un portero lo sacudió para intentar despertarlo, el hombre sacó un arma y le disparó tres veces. Mientras el portero estaba en el suelo, el hombre salió de la habitación y le dijo a un testigo que le había disparado a alguien.

El tirador fue declarado culpable de homicidio involuntario, ya que el Tribunal de Apelaciones de Kentuchy determinó que el acusado estaba inconsciente al disparar y mató a la víctima mientras dormía, es decir, no comprendía las consecuencias de su acción.

Se han asociado diversas afecciones con comportamientos complejos tras el inicio del sue&ntilde;o, el sonambulismo por ejemplo, que en algunos casos lleva a cometer cr&iacute;menes. Foto Canva

Se han asociado diversas afecciones con comportamientos complejos tras el inicio del sueño, el sonambulismo por ejemplo, que en algunos casos lleva a cometer crímenes. Foto Canva

La condena fue revocada en apelación. Las pruebas de que tenía un historial de sonambulismo de toda la vida y que había estado privado de sueño antes del ataque fueron excluidas del primer juicio.

Cuando el cuerpo mata y la mente duerme: ¿qué ocurre realmente?

Los trastornos del sueño y el comportamiento criminal se encuentran en un gran dilema legal. Cuando una persona comete un crimen mientras sufre un trastorno del sueño, tal como el sonambulismo, la justicia se enfrenta a casos problemáticos.

De acuerdo con un artículo de investigación sobre trastornos del sueño y comportamiento delictivo, para decidir si alguien es "castigado" o no, la justicia tiene que determinar el nivel de conciencia del sospechoso/a al momento del crimen. Es por eso que cuando ocurren estos casos las defensas que se suelen usar son: primero que la persona no sabía lo que hacía, segundo el automatismo y tercero, la poca facultad mental de la persona durante el trastorno del sueño.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar