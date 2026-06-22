Una disputa vecinal que terminó en una emboscada. Una emboscada que terminó en una balacera. Una balacera que terminó en un crimen. Un crimen que terminó, este lunes, en la condena contra un padre y sus 2 hijos por cometer el hecho de sangre en Luján de Cuyo a mediados de septiembre de 2024.
Un padre y sus dos hijos admitieron el crimen de un vecino: "Salgan, maricas, les dije que venía la vuelta"
Nacidos en Chile pero radicados en El Carrizal, los tres autores del crimen de un adolescente ahora recibieron penas de entre 10 y 12 años de cárcel
Los chilenos Juan Pablo (37), Matías Ignacio (24) y Benjamín Alejandro (20) Alcarriasca fueron condenados por el crimen de Abel Jonathan Aparicio (18). El padre y sus dos hijos admitieron haber efectuado la emboscada que terminó con la vida de su vecino en la zona de El Carrizal.
Tras casi 2 años de investigación, los Alcarriasca decidieron pasar por un juicio abreviado tras un acuerdo entre la Fiscalía de Homicidios, el querellante Sebastián Leonardi y los defensores Renzo Maturano y Mariana Silvestri.
La jueza Laura Guajardo condenó a 10 años y 8 meses de prisión a los jóvenes, mientras que su padre recibió 12 años -tuvo una pena mayor porque tenía un antecedente de condena por portar armas de fuego-. La calificación fue homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas, hurto y coacciones agravadas.
La pelea vecinal que derivó en el crimen
Los Alcarriasca y los Aparicio vivían aproximadamente a un kilómetro de distancia, en la zona rural de El Tropezón, El Carrizal. Las familias venían arrastrando diferencias por un supuesto robo de animales, pero todo escaló en la noche del 9 de septiembre.
Minutos antes de la medianoche, Juan Pablo Alcarriasca, sus 2 hijos y otro sujeto -no identificado hasta ahora- se presentaron en la casa de sus vecinos. El grupo familiar, nacido en Santiago de Chile pero radicado en El Carrizal desde hace unos años, llegó a los gritos: "Salgan, maricas, les dije que se venía la vuelta".
Inmediatamente comenzaron a arrojar piedras y efectuar disparos contra el domicilio. Abel Aparicio se asomó por una ventana y recibió un impacto de bala en el pecho que derivó en su muerte.
Lejos de conformarse con el crimen, los Alcarriasca ingresaron a la casa. Le produjeron cortes en los dedos a otro de los jóvenes y también balearon en el brazo a la madre de familia. Se retiraron con un televisor en su poder.
A las pocas horas fueron detenidos los autores del crimen. Es que no solamente fueron señalados como los atacantes por parte de integrantes de la familia Aparicio, sino que -en un giro insólito- también se encontró el documento de identidad de uno de los sospechosos en el teatro de los hechos.