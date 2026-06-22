Un padre y sus dos hijos admitieron el crimen de un vecino: "Salgan, maricas, les dije que venía la vuelta"

La víctima fatal y uno de los condenados por el crimen en El Carrizal.

La jueza Laura Guajardo condenó a 10 años y 8 meses de prisión a los jóvenes, mientras que su padre recibió 12 años -tuvo una pena mayor porque tenía un antecedente de condena por portar armas de fuego-. La calificación fue homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas, hurto y coacciones agravadas.

La pelea vecinal que derivó en el crimen

Los Alcarriasca y los Aparicio vivían aproximadamente a un kilómetro de distancia, en la zona rural de El Tropezón, El Carrizal. Las familias venían arrastrando diferencias por un supuesto robo de animales, pero todo escaló en la noche del 9 de septiembre.

Minutos antes de la medianoche, Juan Pablo Alcarriasca, sus 2 hijos y otro sujeto -no identificado hasta ahora- se presentaron en la casa de sus vecinos. El grupo familiar, nacido en Santiago de Chile pero radicado en El Carrizal desde hace unos años, llegó a los gritos: "Salgan, maricas, les dije que se venía la vuelta".

Abel Aparicio fue la víctima fatal del crimen.

Inmediatamente comenzaron a arrojar piedras y efectuar disparos contra el domicilio. Abel Aparicio se asomó por una ventana y recibió un impacto de bala en el pecho que derivó en su muerte.

Lejos de conformarse con el crimen, los Alcarriasca ingresaron a la casa. Le produjeron cortes en los dedos a otro de los jóvenes y también balearon en el brazo a la madre de familia. Se retiraron con un televisor en su poder.

A las pocas horas fueron detenidos los autores del crimen. Es que no solamente fueron señalados como los atacantes por parte de integrantes de la familia Aparicio, sino que -en un giro insólito- también se encontró el documento de identidad de uno de los sospechosos en el teatro de los hechos.