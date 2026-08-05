Asombro por la pena que recibiría Victoria Cantero por homicidio: qué dirá la familia del joven fallecido

Tras la audiencia y su negativa a prestar declaración indagatoria, la implicada fue trasladada a la comisaría 11 de Resistencia, Chaco, mientras avanza la investigación.

Homicidio y sentencia en Chaco: cómo fue el caso

Matías Julián Álvarez Guardia protagonizó una discusión en una vivienda con Victoria Cantero, quien habría tomado un arma blanca para asestarle una herida mortal en el tórax.

El joven resultó lesionado de gravedad, fue trasladado por su cuñado al hospital Perrando, donde fue intervenido quirúrgicamente y los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un shock hipovolémico.

La familia de la víctima de homicidio apunta contra Cantero

Los seres queridos de Matías Álvarez Guardia, víctima de un violento crimen, sostienen que Victoria Cantero “lo mató sin compasión”. A través de un texto publicado en Facebook acompañado de fotos de la novia del joven, la hermana del damnificado reclamó que el caso se visibilice y pidió justicia.

“Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. ¡Lo mató sin compasión! No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera…”, expresó Ana Noel Guardia.

Asimismo, agregó que la detenida “destruyó una familia”, mientras que aseguró que se “encargará de que no salga nunca más de la cárcel”, y concluyó: “¡Te llevaste lo que más amo en la vida! Hay un Dios que todo lo ve ¡Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, tóxica, enferma!”.