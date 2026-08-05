Victoria Cantero, la joven de 25 años acusada por el crimen de su novio, Matías Álvarez Guardia, en la provincia del Chaco, se negó a declarar en la jornada del martes y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, una carátula que arroja una pena que dejaría satisfecha a a familia de la víctima del crimen.
Asombro por la pena que recibiría Victoria Cantero por homicidio: qué dirá la familia del joven fallecido
La investigación por el homicidio en Chaco avanza con Victoria Cantero imputada por el crimen de su novio; la familia de la víctima clama por justicia.
"Se abstuvo, no dijo absolutamente nada, solamente se abstuvo", sostuvo el abogado Marco Molero, defensor de la sindicada, en el marco de un caso que conmociona y mantiene a la familia de Marías con una tristeza e impotencia absoluta.
La fiscalía interviniente imputó a Victoria Cantero por homicidio agravado por el vínculo, delito tipificado en el artículo 80 del Código Penal y cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.
Tras la audiencia y su negativa a prestar declaración indagatoria, la implicada fue trasladada a la comisaría 11 de Resistencia, Chaco, mientras avanza la investigación.
Homicidio y sentencia en Chaco: cómo fue el caso
Matías Julián Álvarez Guardia protagonizó una discusión en una vivienda con Victoria Cantero, quien habría tomado un arma blanca para asestarle una herida mortal en el tórax.
El joven resultó lesionado de gravedad, fue trasladado por su cuñado al hospital Perrando, donde fue intervenido quirúrgicamente y los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un shock hipovolémico.
La familia de la víctima de homicidio apunta contra Cantero
Los seres queridos de Matías Álvarez Guardia, víctima de un violento crimen, sostienen que Victoria Cantero “lo mató sin compasión”. A través de un texto publicado en Facebook acompañado de fotos de la novia del joven, la hermana del damnificado reclamó que el caso se visibilice y pidió justicia.
“Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. ¡Lo mató sin compasión! No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera…”, expresó Ana Noel Guardia.
Asimismo, agregó que la detenida “destruyó una familia”, mientras que aseguró que se “encargará de que no salga nunca más de la cárcel”, y concluyó: “¡Te llevaste lo que más amo en la vida! Hay un Dios que todo lo ve ¡Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, tóxica, enferma!”.
En pocas palabras
- Victoria Cantero se negó a declarar: La joven de 25 años, acusada por el crimen de su novio, se abstuvo de declarar ante la fiscalía en Chaco.
- Imputada por homicidio agravado: La fiscalía imputó a Cantero por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé prisión perpetua.
- Familia de la víctima pide justicia: Allegados de Matías Álvarez Guardia claman por justicia y exigen que el caso de este crimen se visibilice.