Buscan desesperadamente a un joven de 28 años que salió a buscar leña y nunca regresó

Según indicaron sus familiares, Darío, conocido como “Yayi”, fue visto por última vez el 31 de julio cerca de las 14 cuando salió de su vivienda a bordo de su bicicleta y acompañado por sus tres perros con el objetivo de ir a juntar leña.

El sábado por la mañana, al no tener noticias sobre su paradero, su familia decidió radicar la denuncia por su desaparición en la Comisaría Distrito N° 23, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.

“Un vecino del barrio nos mostró los videos de las cámaras y se lo veía pasando por al lado del campo con una bicicleta y sus perros”, relató su hermano, Maicol.

Al momento de su desaparición, Darío Cuello vestía un buzo negro, zapatillas del mismo color y un pantalón corto gris. Según las descripciones físicas aportadas, el joven mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto oscuro.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Gabriel Saldaño, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 3.

El domingo, luego de varios rastrillajes, efectivos encontraron la bicicleta amarilla de Cuello y una bolsa de leña, pero sin señales del paradero del joven.

A raíz de este hallazgo, familiares y amigos del joven se concentraron en horas de la noche frente a la Comisaría N° 23 para reclamar respuestas y exigir que se reforzara el operativo de búsqueda.

Joven puntano desaparecido: un encargado de una estancia como principal sospechoso

Con el avance de la investigación, la Justicia realizó un allanamiento en la Estancia López, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.

En este marco, Maicol aseguró que el encargado del establecimiento rural, identificado como F.L. había amenazado de muerte a su hermano. “Le dijo que si lo volvía a ver en el campo le iba a meter un tiro”, afirmó. “Yo creo que ha entrado en un campo y se lo han llevado”, sostuvo.

Fuente: minutouno.com