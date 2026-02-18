Tragedia en Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven desaparecida mientras buceaba.

sofia-devries-puerto-madryn4

Sofía, oriunda del partido de Moreno, en el oeste bonaerense, buceaba junto a su novia y otras personas en la zona de Punta Cuevas, en una profundidad de 20 metros en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI).

En medio de la experiencia y por motivos que aún son materia de investigación, la joven buceadora se habría descompensado y no logró subir a la superficie por sus medios.

A partir de ese momento, y durante 48 horas, la Prefectura Naval Argentina realizó un operativo de despliegue tecnológico en la zona donde la joven había sido vista por última vez y sumó a la tarea un superbuque SB-15 “Tango”, que fue trasladado desde Buenos Aires para agilizar las tareas de búsqueda.

Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, había dicho en la mañana de este miércoles que “a razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba, no hay posibilidades de encontrarla con vida”.

tragedia-puerto-madryn-sofia

El lamentable episodio ocurrió el lunes en la zona de Punta Cuevas, mientras Sofía realizaba una actividad de titulación en la que participaban siete personas. Una vez finalizada la inmersión, la joven de 23 años no regresó a la superficie, por lo que sus acompañantes cominicaron la novedad en forma inmediata.

En pocos minutos se activó el protocolo de emergencia para estos casos y Prefectura Naval inició un rastrillaje en el área del Parque Submarino, a unos 3,5 kilómetros de la base del organismo.

El operativo de búsqueda fue suspendido en la noche del lunes por falta de visibilidad, pero en las primeras horas del martes se retomó con un rango de búsqueda ampliado.

Más allá del operativo desplegado por Prefectura, el novio de Sofía, quien estaba con ella al momento del accidente, difundió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde relató lo sucedido y cuestionó el procedimiento de las autoridades.

Madryn joven muerta

“Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrarla!”, había expresado el joven.

En su posteo, el novio de Sofía había responsabilizado a Prefectura al considerar que hubo una respuesta tardía tras la desaparición de la chica. “La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Puerto Madryn”, afirmó el joven.

Las autoridades judiciales a cargo de la causa, ordenaron el traslado del cuerpo de Sofía a la morgue local para realizar la autopsia, que podría revelar la causa que provocó su muerte.