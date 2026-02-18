Otro directivo de Fecovita fue imputado como autor del delito de balances falsos

Marcelo Federici 2.jpg Marcelo Federici, secretario de Fecovita y directivo de Coninagro, quedó imputado como autor del delito de balances falsos como el resto de la directiva.

Fecovita y el escándalo de los balances falsos

Por el caso de los balances falsos 2023 de Fecovita ya están imputados en calidad de autores el presidente y el tesorero, Rubén Panella y Gustavo Arangüena, junto con los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.

El viernes 6 de febrero todos debieron concurrir a la Fiscalía de Delitos Económicos y fueron notificados de la situación procesal y se les ofreció la posibilidad de declarar como imputados. Eligieron no prestar declaración indagatoria haciendo uso del derecho previsto por la ley vigente.

Carlos Aguinaga, abogado de las empresas querellantes Iberte-Evisa, ex socias de Fecovita, dijo: “Este agravamiento de la imputación sobre uno de los responsables (Marcelo Federici) es un paso adelante en la investigación para la definitiva sanción a los responsables, y nos coloca a las puertas de la realización del debate por los balances falsos de Fecovita".

El letrado reclamó que "a la brevedad debería agregarse la imputación por la falsedad del balance correspondiente al ejercicio 2024 y también el debate por la causa de estafa de la que fue víctima Iberte y Evisa, y que tanto ha afectado a los productores vitivinícolas de la región”.

Ruben Panella-Fecovita Rubén Panella, presidente de Fecovita, es otro de los imputados por los balances falsos 2021, 2022 y 2023. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Fecovita y el daño patrimonial por los balances falsos

El escándalo por los balances falsos de Fecovita se desató y llegó a la Justicia tras la denuncia penal de la ex socia Iberte-Evisa.

En una primera fase, la Fiscalía de Delitos Económicos ya clausuró y elevó a juicio oral y público el expediente donde se investigó la falsificación de los balances 2021 y 2022.

Por estos hechos están imputados, en calidad de autores, Marcelo Federici, Rubén Panella y Gustavo Arangüena y los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti. Además, el ex presidente Eduardo Sancho y el ex tesorero de la institución, Jorge Irañeta.

Para los directivos de Iberte-Evisa, "los balances falsos fueron el instrumento utilizado por Fecovita para ocultar los pasivos originados en la estafa y mostrar a la cooperativa como sólida frente al sistema financiero y los mercados. Los balances ofrecieron una imagen distorsionada de la situación patrimonial y económica de Fecovita ocultando a asociados, acreedores y terceros, aspectos clave de las relaciones contractuales con Iberte y Evisa, y violando el deber de veracidad informativa de la propia conducción”, de acuerdo a los conceptos del abogado Carlos Aguinaga.