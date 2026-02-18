Avanza la investigación judicial por los balances falsos de 2023 que involucra a la cúpula y a ex dirigentes de Fecovita y el fiscal de Delitos Económicos complicó la situación del secretario de la institución, Marcelo Federici, a quien consideró autor de ese delito, al igual que los demás imputados.
Otro directivo de Fecovita fue imputado como autor del delito de balances falsos
Marcelo Federici, secretario de Fecovita, fue acusado por el fiscal del caso de los balances falsos y quedó complicado como otros directivos y ex directivos
En la primera etapa de la pesquisa por balances falsos de 2023, Marcelo Federici -que también se desempeña como vicepresidente de Coninagro- había sido imputado como partícipe necesario de la maniobra.
La nueva situación procesal, que rige desde comienzos de este mes, es considerada más grave ya que en caso de ser condenado el monto de la pena que podría caberle será mayor al que le hubiera correspondido con el rol que se le atribuyó anteriormente.
Fecovita y el escándalo de los balances falsos
Por el caso de los balances falsos 2023 de Fecovita ya están imputados en calidad de autores el presidente y el tesorero, Rubén Panella y Gustavo Arangüena, junto con los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.
El viernes 6 de febrero todos debieron concurrir a la Fiscalía de Delitos Económicos y fueron notificados de la situación procesal y se les ofreció la posibilidad de declarar como imputados. Eligieron no prestar declaración indagatoria haciendo uso del derecho previsto por la ley vigente.
Carlos Aguinaga, abogado de las empresas querellantes Iberte-Evisa, ex socias de Fecovita, dijo: “Este agravamiento de la imputación sobre uno de los responsables (Marcelo Federici) es un paso adelante en la investigación para la definitiva sanción a los responsables, y nos coloca a las puertas de la realización del debate por los balances falsos de Fecovita".
El letrado reclamó que "a la brevedad debería agregarse la imputación por la falsedad del balance correspondiente al ejercicio 2024 y también el debate por la causa de estafa de la que fue víctima Iberte y Evisa, y que tanto ha afectado a los productores vitivinícolas de la región”.
Fecovita y el daño patrimonial por los balances falsos
El escándalo por los balances falsos de Fecovita se desató y llegó a la Justicia tras la denuncia penal de la ex socia Iberte-Evisa.
En una primera fase, la Fiscalía de Delitos Económicos ya clausuró y elevó a juicio oral y público el expediente donde se investigó la falsificación de los balances 2021 y 2022.
Por estos hechos están imputados, en calidad de autores, Marcelo Federici, Rubén Panella y Gustavo Arangüena y los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti. Además, el ex presidente Eduardo Sancho y el ex tesorero de la institución, Jorge Irañeta.
Para los directivos de Iberte-Evisa, "los balances falsos fueron el instrumento utilizado por Fecovita para ocultar los pasivos originados en la estafa y mostrar a la cooperativa como sólida frente al sistema financiero y los mercados. Los balances ofrecieron una imagen distorsionada de la situación patrimonial y económica de Fecovita ocultando a asociados, acreedores y terceros, aspectos clave de las relaciones contractuales con Iberte y Evisa, y violando el deber de veracidad informativa de la propia conducción”, de acuerdo a los conceptos del abogado Carlos Aguinaga.