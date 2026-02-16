Pese a ser un lujoso edificio ubicado en una de las mejores zonas céntricas y con seguridad privada, nadie puedo evitar que en la tarde de aquel 16 de mayo de 2025 un sujeto se robe un sobre que estaba en la recepción. Adentro del papel había una tarjeta de crédito. No era un plástico cualquiera, sino que estaba destinado a un empresario de alto nivel, era de color negra y por ende los límites de gastos superaban ampliamente lo convencional. El robo derivó una estafa de $40 millones y el secuestro de más de un centenar de botellas de alcohol de alta gama. Un caso que todavía no tiene personas imputadas, hasta dentro de poco.
El caso de la tarjeta de crédito robada, la estafa de $40 millones y las 132 lujosas botellas de alcohol
Tres personas están identificadas en el expediente que investiga el circuito de una estafa con pocos precedentes en la provincia
El 16 de mayo pasado, cerca de las 18.30, un joven llegó hasta la recepción de un lujoso edificio ubicado en calle Belgrano, a metros del cruce con Montevideo. En un momento de distracción de los guaridas del lugar, se apoderó de un sobre y se fue de lugar. Adentro había una tarjeta de crédito que le había llegado por correo a un empresario de seguros que vive en el lugar. Tragicómicamente, el hombre había denunciado días atrás el robo del plástico y por eso el banco se lo volvió a enviar.
Para el 20 de mayo, ya se registraban $41.907.149 en consumos con esa tarjeta. Se habían efectuado 9 compras en total. Algunas en el mayorista Maxiconsumo, otras en una sucursal de Carrefour, también en un distribuidor de bebidas Go Bar y hasta se habían recargado saldo en un teléfono celular. La mayoría de las compras fueron pallets de bebidas alcohólicas de alta gama que, días después, fueron encontradas en un negocio ubicado en el norte de Las Heras.
El seguimiento de la estafa
Los estafadores contrataron a un fletero y le pagaron para que lleve las botellas hasta la Distribuidora Gema, ubicada en calle San Martín de Las Heras, cerca de la zona conocida como Cinco Mil Lotes. No fue difícil para los investigadores realizar la trazabilidad. El 27 de mayo allanaron el comercio y secuestraron 132 bebidas alcohólicas de alta gama -whisky, vodka, gin, vinos importados- que no tenían respaldo de facturación. También se encontró un ticket de una de las compras que se había realizaron con la tarjeta de crédito sustraída.
La fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, tomó las riendas de la investigación. Por un lado, quedaron en la mira los dos propietarios de la distribuidora que podrían ser imputados por el delito de encubrimiento por receptación dolosa. Es decir, la sospecha es que sabían que estaban recibiendo mercadería que provenía de una estafa.
Por otro lado, hay un joven de 30 años que está señalado como la persona que participó del circuito de compras con la tarjeta de crédito. Si bien no es quien fue filmado en el edificio robando la tarjeta de crédito, los dueños del negocio en Las Heras lo apuntaron como la persona que les entregó las botellas de alcohol.
En los próximos días se definirá si el sospechoso -se reserva su identidad- es imputado por 9 hechos de estafa por el uso indebido de tarjeta de crédito.
Un dato no menor es que el hombre ya estuvo investigado junto a su pareja en una causa penal hace unos años cuando encontraron en su domicilio más de 30 documentos de identidad que habían sido denunciados como robados.