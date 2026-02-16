El caso de la tarjeta de crédito robada, la estafa de $40 millones y las 132 lujosas botellas de alcohol

edificio alto belgrano El edificio de donde sustrajeron la tarjeta de crédito.

El seguimiento de la estafa

Los estafadores contrataron a un fletero y le pagaron para que lleve las botellas hasta la Distribuidora Gema, ubicada en calle San Martín de Las Heras, cerca de la zona conocida como Cinco Mil Lotes. No fue difícil para los investigadores realizar la trazabilidad. El 27 de mayo allanaron el comercio y secuestraron 132 bebidas alcohólicas de alta gama -whisky, vodka, gin, vinos importados- que no tenían respaldo de facturación. También se encontró un ticket de una de las compras que se había realizaron con la tarjeta de crédito sustraída.

La fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, tomó las riendas de la investigación. Por un lado, quedaron en la mira los dos propietarios de la distribuidora que podrían ser imputados por el delito de encubrimiento por receptación dolosa. Es decir, la sospecha es que sabían que estaban recibiendo mercadería que provenía de una estafa.

Gianfranco Tapia estafa 2 Un joven de 30 años está en la mira de la investigación por estafa.

Por otro lado, hay un joven de 30 años que está señalado como la persona que participó del circuito de compras con la tarjeta de crédito. Si bien no es quien fue filmado en el edificio robando la tarjeta de crédito, los dueños del negocio en Las Heras lo apuntaron como la persona que les entregó las botellas de alcohol.

En los próximos días se definirá si el sospechoso -se reserva su identidad- es imputado por 9 hechos de estafa por el uso indebido de tarjeta de crédito.

Un dato no menor es que el hombre ya estuvo investigado junto a su pareja en una causa penal hace unos años cuando encontraron en su domicilio más de 30 documentos de identidad que habían sido denunciados como robados.