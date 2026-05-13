"Hola tío, adiviná quién habla": el origen de una de las estafas más comunes en Argentina

Luego, aseguraba que, para cobrar esta fortuna, necesitaba una pequeña ayuda económica para pagar trámites. la víctima, con la promesa posterior de recibir una recompensa, muchas veces accedía.

Finalmente, el tío millonario era una fantasma y el sobrino un profesional de la mentira. Con el paso del tiempo, esta estafa dejó la calle y se mudó al teléfono fijo, después a los celulares.

adultos mayores, cuento del tio Los adultos mayores suelen ser las principales víctimas en este tipo de estafas.

El método también cambió. Hoy, el tío millonario fue reemplazado por la necesidad de plata de un supuesto sobrino, el cambio de dinero o el accidente de algún familiar conocido.

A la hora de cometer esta estafa, la mejor arma del delincuente es la manipulación emocional. Muchas veces, no dejan ni reaccionar al aduto mayor (rango etario más vulnerable) y se hacen pasar de lleno por un sobrino jugando con sus desesperación.

Cómo evitar caer en este tipo de estafas

Si recibís un llamado donde te piden plata por un familiar en apuros o un trámite urgente del banco, hacé lo que el estafador más teme: cortá y llamá vos.

Ningún gerente de banco pasa por las casas a retirar dólares, ni ningún trámite oficial se soluciona entregándole una bolsa de dinero a un "amigo" que pasa por la puerta. El cuento del tío solo funciona si prestas tu oído y caes en las palabras del delincuente.