Tenía la vestimenta y herramientas de un operario eléctrico pero en realidad era un estafador serial

Tras su arresto se comprobó que tenía un pedido de captura vigente en una causa por extorsión requerida por la Justicia bonaerense.

estafa operario 2 Los elementos que utilizaba el estafador seria.

El falso operario estafador

La detención ocurrió en la intersección de la avenida Asamblea y Carlos Ortiz, en Buenos Aires, luego de que un vecino denunciara al 911 que un supuesto empleado de una empresa eléctrica le exigía $250.000 en concepto de mano de obra para realizar el cambio del medidor de energía.

Ante la sospecha de que se trataba de una estafa, efectivos de la Comisaría Vecinal se dirigieron al lugar y, con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano, localizaron al sospechoso en las inmediaciones, según confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.

Tras comprobar que efectivamente se trataba de una estafa para obtener dinero del damnificado, los oficiales consultaron en el Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP) y establecieron que el supuesto operario eléctrico tenía un pedido de captura vigente por el delito de extorsión. La medida había sido emitida el 26 de abril pasado por el Juzgado de Garantías 1 de Quilmes.

Realizadas las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, se dispuso que el hombre que simulaba ser operario eléctrico quede detenido por el delito de estafa. Ahora podría ser imputado por otros episodios similares ocurridos en los barrios de Buenos Aires.