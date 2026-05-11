Su plan funcionaba a la perfección. Contactaba a sus víctimas argumentado que era un operario del suministro eléctrico. Y era difícil sospechar: tenía la vestimenta y hasta las herramientas para cometer lo engaños. Así fue que logró estafar a varias personas en Buenos Aires, hasta que finalmente quedó detenido.
Tenía la vestimenta y herramientas de un operario eléctrico pero en realidad era un estafador serial
Un falso operario eléctrico fue detenido acusados por diversas estafas y además tenía pedido de captura por extorsión en Buenos Aires
El falso operario de una empresa eléctrica fue detenido en el barrio porteño de Flores cuando intentaba estafar a un vecino. Además de ese fraude que quedó en tentativa, ya arrastraba otras acusaciones judiciales.
Tras su arresto se comprobó que tenía un pedido de captura vigente en una causa por extorsión requerida por la Justicia bonaerense.
El falso operario estafador
La detención ocurrió en la intersección de la avenida Asamblea y Carlos Ortiz, en Buenos Aires, luego de que un vecino denunciara al 911 que un supuesto empleado de una empresa eléctrica le exigía $250.000 en concepto de mano de obra para realizar el cambio del medidor de energía.
Ante la sospecha de que se trataba de una estafa, efectivos de la Comisaría Vecinal se dirigieron al lugar y, con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano, localizaron al sospechoso en las inmediaciones, según confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.
Tras comprobar que efectivamente se trataba de una estafa para obtener dinero del damnificado, los oficiales consultaron en el Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP) y establecieron que el supuesto operario eléctrico tenía un pedido de captura vigente por el delito de extorsión. La medida había sido emitida el 26 de abril pasado por el Juzgado de Garantías 1 de Quilmes.
Realizadas las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, se dispuso que el hombre que simulaba ser operario eléctrico quede detenido por el delito de estafa. Ahora podría ser imputado por otros episodios similares ocurridos en los barrios de Buenos Aires.