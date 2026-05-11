Dos sureñas trucharon documentos para cobrar el programa laboral Enlace y les imputaron estafa

Programa Enlace El programa de promoción de empleo Enlace se creó en la gestión del ex gobernador Rodolfo Suarez para auxiliar a las empresas que tomaran nuevos empleados, con un subsidio que pagaba el Estado para conformar esos salarios. Programa Enlace- Gobierno de Mendoza

Hay que recordar que ese programa provincial de promoción del empleo se creó en la gestión del ex gobernador Rodolfo Suarez con la meta de auxiliar económicamente a las empresas golpeadas por el aislamiento que generó el Covid 19, subsidiando en aquel momento una parte del sueldo de salario de esos nuevos empleos. Ya en el segunda etapa la gestión de Suarez costeó el 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil de los que habían accedido al programa con la pretensión de sostener 5.000 empleos.

Todo hace suponer que las dos imputadas lograron sortear los controles y con esos certificados truchos accedieron a ese beneficio, por lo que ahora están imputadas por los delitos de "uso de documento público falso en concurso real con el delito de estafa génerica en grado de tentativa".

Los pesquisas también buscan confirmar si las imputadas accedieron al beneficio por alguna complicidad o parentezco con quienes operaban ese programa en la comuna.

La misma fiscalía que avanzó con esas imputaciones investiga otros casos que también habrían ocurrido en Malargüe. Es más: el asesor letrado de la comuna que hoy conduce el intendente Celso Jaque también pidió conocer los alcances de la investigación con la meta de saber si el Estado municipal también pudo ser estafado.

En la causa constan de hecho informes de la comuna de Malargüe, de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación de la provincia, de la escuela Jorge de la Reta y de la Dirección de Títulos y Estudios.

Una millonaria estafa que estalló por un ardid de una pareja de empleados públicos

La Justicia también debió actuar luego de que se detectara una millonaria estafa en el programa Enlazados, entre octubre de 2023 y abril de 2024. Allí los implicados fueron dos jóvenes ex empleados públicos que manipularon el sistema y se habrían quedado con $27 millones.

ministerio publico fiscal En octubre pasado la fiscal García Cobos avanzó con la imputación por estafa de una pareja de ex empleados públicos que manipularon el sistema de Enlazados y se habrían hecho de $27 millones.

En octubre del año pasado la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, acusó de “fraude a la Administración Pública en la modalidad de estafa genérica” a Valentina Clara Cáceres, quien se desempeñaba como personal técnico contratada por el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento al Empleo, y a su pareja Germán Exequiel Valdeomillos, ex empleado del mismo sector.

A la denuncia contra ambos ex empleados públicos la hizo el mismo Gobierno, cuyos representantes legales acudieron a la Fiscalía de Delitos Económicos después de que el Ministerio de Producción descubriera las irregularidades y cesanteara a Cáceres de sus funciones, el 30 de abril de 2024.

A la par de la imputación, la fiscal ordenó el “embargo preventivo sobre los bienes de Valentina Clara Cáceres Dimarco y Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado Provincial”.

También se les prohibió salir del país y de la provincia, y se ordenó retenerles sus pasaportes y la prohibición de expedición de nuevos documentos de viaje”.