Ni gimnasio, ni dieta: la tribu africana que premia la obesidad como símbolo de belleza

La curiosa tribu africana que premia la obesidad

Este concepto de belleza masculina se celebra anualmente durante el festival Ka'el, una ceremonia que marca el inicio del año nuevo para la etnia. En este evento, el objetivo no es demostrar fuerza física o agilidad, sino exhibir panzas que han sido "entrenadas" durante meses.

En la cultura Bodi, ser delgado es un signo de debilidad o de falta de recursos, mientras que el volumen corporal refleja la capacidad de poseer y mantener ganado.

Seis meses antes del festival, la tribu selecciona a un grupo de hombres solteros de diferentes familias. Estos individuos deben someterse a un aislamiento total y a una dieta hipercalórica diseñada para ensanchar su figura en tiempo récord. En este tiempo, tienen prohibido el contacto sexual y cualquier tipo de riesgo físico.

hombres, obesidad La dieta consumida por los hombres puede provocarles náuseas y mareos.

Los participantes consumen exclusivamente una mezcla de leche y sangre de vaca, proporcionada por las mujeres de la aldea. Como son sagradas para ellos, no las sacrifican.

La fama del más obeso: "Rey por un día"

El día del festival Ka'el, los hombres cubren sus cuerpos con ceniza y arcilla, desfilando ante la comunidad y los ancianos, quienes actúan como jueces. El ganador, aquel con la barriga más voluminosa, es nombrado "Rey por un día" y obtiene una fama que le durará toda la vida.

Además de esto, la persona ganadora del certamen pasa a ser, casi inmediatamente, el soltero más codiciado de toda la tribu. Claro, las mujeres ven en la obesidad una garantía de seguridad económica.