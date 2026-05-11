Argentina construye el aserradero más moderno para la industria de madera argentina en América Latina

La planta de Argentina demandó una inversión estimada entre 250 y 400 millones de dólares, convirtiéndose en una de las más importantes del sector forestal argentino en las últimas décadas. Está diseñada para procesar madera proveniente de plantaciones locales de pino y eucalipto, que constituyen la base de la producción de madera argentina destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

En términos de capacidad, ACON Timber puede procesar entre 370.000 y 650.000 metros cúbicos de madera por año, dependiendo del nivel de operación. La instalación incorpora sistemas de escaneo tridimensional, clasificación automatizada de troncos y software de optimización de corte, lo que permite maximizar el aprovechamiento del recurso y reducir pérdidas en el proceso industrial.

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Del residuo a la energía: así funciona el sistema sostenible de ACON Timber

Uno de los ejes centrales del proyecto es la sostenibilidad. Siguiendo estándares europeos, el complejo en Argentina aplica un modelo de economía circular. Los residuos del aserrado, como virutas, corteza y aserrín, son reutilizados para la generación de energía o la producción de pellets de biomasa. Este enfoque reduce el desperdicio y mejora la eficiencia energética del sistema productivo.

El impacto económico también es significativo. Se estima que la planta genera más de 700 puestos de trabajo directos e indirectos, impulsando la economía regional y fortaleciendo la cadena forestal en Corrientes, una de las provincias con mayor superficie forestada de Argentina. En el plano internacional, la producción de ACON Timber se orienta principalmente a la exportación hacia mercados de Europa, Asia y América del Norte, lo que refuerza la inserción de la madera argentina en cadenas globales de valor.