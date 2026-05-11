La empresa de América del Sur que es el mayor productor de caramelos: exporta a más de 120 países y fabrican sus envases

Se trata de la empresa Arcor. Detrás de este gigante alimenticio de Argentina hay una historia que comenzó de forma mucho más simple. La empresa nació en 1951, en Arroyito, Córdoba, cuando un grupo de jóvenes emprendedores encabezados por Fulvio Salvador Pagani decidió apostar por una pequeña fábrica de caramelos. Incluso el nombre de la compañía refleja ese origen, ya que surge de la unión de las primeras letras de Arroyito y Córdoba.

Parte de su crecimiento se explica por una estrategia que mantuvieron desde sus inicios. Se enfocaron en producir gran parte de lo que necesitaban. Por eso, durante la década del 70 tomaron una decisión clave para su expansión: fabricar sus propios envases y dejar de depender de terceros. Con el tiempo, esa apuesta convirtió a la empresa en el mayor productor de papel y cartón corrugado de Argentina. A mitad de los 70 comenzaron a expandirse por América del Sur, consolidando su presencia productiva durante los años 80 y 90.

Empresa Arcor (1)

La empresa argentina que domina el mercado de las golosinas

Hoy, la empresa de Arcor se consolidó como uno de los grupos alimenticios más importantes de América del Sur. La compañía lidera las exportaciones de golosinas en Argentina, Chile y Perú, y logró expandir su presencia comercial a más de 120 países. Ese crecimiento la posicionó entre las empresas de la región con mayor proyección internacional.

Sus productos se elaboran bajo altos estándares de calidad en 47 plantas industriales distribuidas en América del Sur, donde además desarrolla marcas reconocidas y consumidas en distintas partes del mundo.

Entre algunos de sus principales logros se destacan:

Ser el principal productor de harina de maíz de Argentina.

Utilizar un 63% de energía proveniente de fuentes renovables.

Mantener una red logística capaz de abastecer mercados en distintos continentes.

Gran parte de ese alcance internacional se sostiene en una estructura logística diseñada para distribuir productos y recursos estratégicos a escala global. Gracias a esa red, la compañía mantiene un flujo constante hacia diferentes mercados, fortaleciendo su estabilidad económica y consolidando su prestigio dentro de la industria alimenticia del mundo.