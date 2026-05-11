La muerte de ocho alumnos y la maestra: la tragedia más conmocionante de las últimas décadas

Los jueces Marcelo Peral y Guillermo Walter, a cargo de la resolución, argumentaron que no se puede atribuir culpa a Chubut por la falta de cartelería de advertencia en el lugar. Para los magistrados, la causa eficiente y principal del desastre fue la negligencia y la conducta imprudente de los adultos responsables del contingente escolar.

En este sentido, el tribunal de alzada recordó lo que el Superior Tribunal de Justicia ya había dejado firme en el fuero penal años atrás: la pasarela colgante colapsó porque más de 50 personas subieron en simultáneo a una vieja estructura diseñada para soportar el peso máximo de apenas tres.

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Tragedia en Chubut: un viaje de egresados que terminó en pesadilla

La dolorosa tragedia episodio ocurrió el 19 de septiembre de 2002. Un grupo de alumnos de la Escuela EGB N°39 "Fragata Libertad", de la localidad bonaerense de Merlo (Buenos Aires), se encontraba transitando el último día de su viaje de egresados por la Patagonia. Las malas condiciones climáticas habían obligado a suspender una excursión a Punta Tombo, por lo que el contingente fue desviado hacia el Dique Ameghino.

En medio del paseo, estudiantes y docentes decidieron cruzar una antigua pasarela colgante sobre el río Chubut -que además se encontraba crecido por las fuertes lluvias- para tomarse una fotografía grupal. El peso excesivo hizo ceder la estructura, arrojando a decenas de personas a las frías aguas. El saldo fue devastador: ocho niños y la directora del establecimiento perdieron la vida, marcando para siempre a dos provincias.

Por el hecho, en el año 2006, la Justicia penal ya había condenado por homicidio culposo a seis docentes que acompañaban al grupo y al entonces jefe comunal de la villa del dique.

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Indemnizaciones actualizadas al valor de hoy por la tragedia

Otro de los puntos fuertes del reciente fallo civil es la directiva sobre los montos resarcitorios. Tras 24 años de un desgastante proceso judicial, la Cámara de Apelaciones ordenó que las indemnizaciones deben ser actualizadas para evitar que la inflación y el paso del tiempo licúen la compensación a las familias.

Para garantizar esto, la Justicia dispuso que los cálculos se realicen tomando como referencia los valores actuales de bienes reales (como viviendas y vehículos) y habilitó un mecanismo de capitalización de intereses. El objetivo es que los deudos y los sobrevivientes -muchos de los cuales aún padecen secuelas físicas y psicológicas- reciban una reparación económica justa y acorde a la realidad.

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Cada mes de septiembre, los familiares de la tragedia regresan al dique para rendir homenaje a las víctimas.

Aún hoy, en el imaginario colectivo, persiste la desgarradora imagen relatada por los rescatistas aquella tarde de 2002: los caramelos de los chicos flotando sobre el río, el símbolo indeleble de una tragedia que pudo haberse evitado.