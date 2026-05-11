Operativo policial tras una pelea de mujeres: "Yo me estaba comiendo a un chico, vinieron y me pegaron"

"Estábamos bailando. Yo me estaba comiendo a un chico y de la nada ellas vinieron de la nada, me preguntaron si yo tenía algún problema y me quisieron agredir. Me tiraron piñas y patadas. A mí no me gusta que me peguen", dijo Olivia, una de las protagonistas de la pelea.

Incluso afirmó que la pelea terminó en el local de Mc Donald's ubicado en la Terminal de Ómnibus porque "este chico me invitó esta noche y me lo traje porque me iba a pagar una hamburguesa".

Embed - Una pelea en el estacionamiento de McDonalds provocó un gran despliegue policial

Lo cierto es que personal de seguridad privada del comercio fue quien llamó al 911 y se desplegó un importante operativo policial en la playa de estacionamiento, donde se logró sofocar el conflicto y aprehender a las partícipes de la pelea.