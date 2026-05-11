Como suele ocurrir de vez en cuando, una discusión en un boliche terminó en una pelea en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén. En este caso, se trató de un enfrentamiento entre mujeres que derivó en un amplio operativo policial en el comercio.
Operativo policial tras una pelea de mujeres: "Yo me estaba comiendo a un chico, vinieron y me pegaron"
Una vez más, una pelea en un boliche de Guaymallén se terminó trasladando al local de comida rápida ubicado en la Terminal de Ómnibus
Según comentaron los propios protagonistas en declaraciones a radio Nihuil, el conflicto se originó en el boliche The Bar ubicado en las inmediaciones del Nudo Vial. "Fuimos el centro de atención en el boliche y un grupo de chicas que estaba con sus novios no lo fueron", relató una mujer transexual tras la agresión.
"Estábamos bailando. Yo me estaba comiendo a un chico y de la nada ellas vinieron de la nada, me preguntaron si yo tenía algún problema y me quisieron agredir. Me tiraron piñas y patadas. A mí no me gusta que me peguen", dijo Olivia, una de las protagonistas de la pelea.
Incluso afirmó que la pelea terminó en el local de Mc Donald's ubicado en la Terminal de Ómnibus porque "este chico me invitó esta noche y me lo traje porque me iba a pagar una hamburguesa".
Lo cierto es que personal de seguridad privada del comercio fue quien llamó al 911 y se desplegó un importante operativo policial en la playa de estacionamiento, donde se logró sofocar el conflicto y aprehender a las partícipes de la pelea.