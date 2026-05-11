El PJ sancionó a 10 dirigentes K y quedó expuesta una vez más la fractura del peronismo

Como consecuencia, los dirigentes quedaron inhabilitados durante 3 años para ocupar cargos partidarios y para ser precandidatos o candidatos en representación del Partido Justicialista o de las alianzas que integre el partido. Además, perdieron la antigüedad partidaria.

Desde el kirchnerismo mendocino relativizaron el alcance de una sanción que no hace más que profundizar la división interna que atraviesa el PJ provincial.

Los kirchneristas sancionados por el Partido Justicialista

Los dirigentes sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschin, Hipólito Martínez, Gisela Melanie Flores, Nadir Yassuf, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo Acosta y Daniel Mazurenco.

El Tribunal de Disciplina sostuvo que incurrieron en una “falta grave” al haberse presentado como candidatos de Fuerza Patria en Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael, compitiendo electoralmente de manera directa contra el frente oficial del PJ mendocino.

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El Tribunal remarcó en los argumentos de la resolución que la participación por fuera de la estructura oficial “contribuye a la dispersión del voto y a la atomización de la representación peronista”, generando “un perjuicio concreto y actual” para la estrategia electoral del Partido Justicialista.

La sanción a los k abrió la puerta a más sanciones dentro del Partido Justicialista

Los dirigentes denunciados acusaron “persecución selectiva”, al señalar que otros afiliados habían integrado listas de fuerzas políticas ajenas al PJ en distintos procesos electorales sin recibir sanciones disciplinarias.

“¿Sanciona a los kirchneristas y le abre las puertas a los que compitieron en un partido no peronista como La Unión Mendocina?”, se siguen preguntando.

Sin embargo, el Tribunal rechazó ese planteo y sostuvo que la eventual falta de sanciones en otros casos “no transforma en lícita la conducta del imputado”.

Para responder a esa crítica, el órgano partidario anunció que abrirá actuaciones de oficio contra cualquier otro afiliado que haya participado en listas por fuera del Partido Justicialista sin autorización del Congreso Provincial, independientemente del sector interno al que pertenezca.

La división del Partido Justicialista

En política siempre hay vuelta atrás, pero en el peronismo esa vuelta no se ve cercana. La división interna quedó expuesta no solo con la formalización de la sanción sino con la ruptura del bloque en la Legislatura.

Difonso Emir Félix y Flavia Manoni

El kirchnerismo formó su propio bloque Fuerza Patria, tanto en Diputados como en el Senado. Mientras que el Partido Justicialista, que sigue a Emir Félix y a los intendentes peronistas, conformó el interbloque "Encuentro Mendocino" con La Unión Mendocina.