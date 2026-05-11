Luis Caputo ratificó el rumbo económico y minimizó las críticas por el patrimonio de Adorni

"Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni"

"Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni", afirmó el ministro en una entrevista en La Nacion+. El funcionario subrayó que los inversores internacionales analizan variables de fondo, como el superávit fiscal y la desregulación de la economía, más allá de los ruidos políticos coyunturales que ocupan la agenda de los medios nacionales.

Para el jefe del Palacio de Hacienda, el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio de las cuentas públicas es el principal activo que hoy ofrece el país. En este sentido, Luis Caputo insistió en que el cumplimiento de las metas acordadas con organismos internacionales es lo que realmente define la llegada de nuevos proyectos productivos a Mendoza y el resto de las jurisdicciones.

Las proyecciones de Luis Caputo para el segundo semestre

El ministro se mostró optimista respecto al desempeño de la actividad económica en el corto plazo. Señaló que los datos preliminares de diversos sectores industriales y de servicios indican que el piso de la recesión ya quedó atrás, permitiendo proyectar un crecimiento genuino para los meses venideros.

"Estamos viendo que empezó la recuperación; a partir de junio se vienen los mejores meses", vaticinó el integrante del Gabinete. Esta afirmación se apoya en la desaceleración del índice de precios al consumidor, lo que permitirá una recomposición gradual del poder adquisitivo de los trabajadores y un repunte del consumo interno.

La estrategia oficial sigue centrada en mantener la disciplina fiscal como ancla principal. El ministro recalcó que no se desviarán del objetivo de emisión cero, ya que consideran que es la única vía para erradicar la inestabilidad de la moneda nacional. Este enfoque es el que permitirá que el segundo semestre de 2026 sea recordado como el punto de inflexión de la actual gestión del gobierno nacional.

El respaldo político a la gestión

La figura del ministro de economía continúa siendo central dentro del esquema de poder de La Libertad Avanza. El apoyo explícito del presidente hacia Luis Caputo refuerza la idea de una conducción sin fisuras, orientada a la apertura comercial y a la eliminación de las trabas burocráticas que históricamente afectaron a las exportaciones.

En sus declaraciones, el funcionario también hizo referencia a la necesidad de que el Congreso avance con leyes complementarias que brinden un marco jurídico estable para los grandes inversores. Luis Caputo entiende que la seguridad jurídica es el complemento necesario para las medidas de ajuste que se han tomado desde diciembre pasado, buscando transformar el sistema productivo.

Finalmente, el ministro instó a los actores sociales a tener paciencia, argumentando que los resultados de un plan de estabilización de esta magnitud no son inmediatos pero sí duraderos. Para Luis Caputo, la Argentina está frente a una oportunidad histórica de cambiar su matriz de crecimiento, apoyada en la transparencia y en el respeto por la propiedad privada como valores innegociables.