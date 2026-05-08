En vivo: Adorni reaparece con Caputo y Monteoliva en medio de la investigación por enriquecimiento

La aparición pública ocurre en un contexto de fuerte presión política y mediática sobre el jefe de Gabinete, luego de distintas publicaciones periodísticas sobre su patrimonio, viajes y gastos personales. En los últimos días, el presidente Javier Milei volvió a respaldarlo públicamente y aseguró que no apartará a “gente honesta” del gobierno.

Además de la conferencia, Adorni participará este viernes de una reunión de Gabinete, en una señal de apoyo político por parte del oficialismo.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni

La Justicia investiga presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas al funcionario nacional. Entre los puntos cuestionados aparecen viajes en vuelos oficiales y privados, gastos personales y operaciones inmobiliarias que quedaron bajo análisis judicial y mediático.

En su reciente presentación ante la Cámara de Diputados, Adorni negó haber cometido delitos y aseguró que demostrará su situación patrimonial ante la Justicia. Esa exposición se dio en medio de más de 4.800 preguntas realizadas por legisladores de distintos bloques.

También crecieron las tensiones internas dentro del oficialismo luego de que sectores cercanos a Patricia Bullrich reclamaran que el jefe de Gabinete presente rápidamente documentación para aclarar las acusaciones.