Sin fondos de Nación, la UNCuyo destinó $120 millones para que su hospital siga atendiendo este año

Hospital Universitario UNCUYO.jpg El hospital universitario que depende de la UNCuyo no recibió este 2026 ni un peso de las partidas de $350 millones que venía recibiendo al año desde el 2023. Foto: archivo

Esa realidad no cambió, ni siquiera luego de que el Congreso le aprobara al Ejecutivo el Presupuesto para este 2026.

Es claro que si el Gobierno Nacional cumpliera con la ley de financiamiento universitario esas partidas estarían garantizadas, pero como la gestión de Javier Milei judicializó esa norma, nunca liberó los fondos.

"La falta de esas partidas empujó al hospital a tener que generar fondos propios, para lo que se hicieron convenios con distintas obras sociales y consejos profesionales y se aumentaron las prestaciones, pero con eso no alcanza. Por eso la UNCuyo ya destinó más de $120 millones de su propio presupuesto para sostener la atención del hospital al que asisten 12.000 al mes", marcó Villarruel.

Cómo hace la UNCuyo para sostener el hospital

Pese a la estrategia del hospital universitario para generar sus propios fondos, y más allá de que los salarios de los profesionales estén garantizados porque llegan en la partida de sueldos que recibe la UNCuyo, los gastos de ese nosocomio han crecido a la par de la cantidad de pacientes que se atienden allí.

Por eso, para el equipo de la rectora Esther Sanchez es urgente saber cómo harán para seguir sosteniendo el servicio.

"Es angustiante no tener datos de cuando llegarán esos fondos, porque en años anteriores sabíamos que ibamos a tener que sostener el funcionamiento del hospital, pero a determinada altura del año llegaban las partidas y se reponían los fondos que habían salido del presupuesto de la universidad, ahora no tenemos ni esa certeza", se sinceró la funcionaria del rectorado.

De igual manera se encargó de dejar en claro que, así como se garantiza el funcionamiento de las distintas facultades, se harán los esfuerzos necesarios para sostener las diversas prestaciones del hospital universitario que depende de la UNCuyo.