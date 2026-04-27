Ley de financiamiento a universidades: el oficialismo aceptó que no tiene los votos para modificarla

Un escenario político más complicado

En el gobierno admiten que la discusión por el financiamiento universitario es prioritaria por su impacto fiscal, pero que hoy no logran construir consensos. Ni siquiera con bloques cercanos ni con actores del ámbito académico.

El panorama es más difícil que hace dos meses. A eso se suman tensiones internas dentro del propio oficialismo, con diferencias entre los equipos políticos y legislativos que terminaron por complicar la estrategia en el Congreso.

La situación judicial también juega su propio partido. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de las universidades y ordenó aplicar artículos clave de la ley, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.

El Gobierno apeló la decisión ante la Corte Suprema, pero ese movimiento, lejos de descomprimir, fortaleció el reclamo del sector universitario.

La UNCuyo se suma a la marcha nacional

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y gremios del sector convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo.

En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo resolvió adherir formalmente a la movilización. La decisión fue tomada por el Consejo Superior, que además dispuso la creación de una comisión especial para organizar la participación.

Esa comisión, impulsada por la rectora Esther Sánchez, estará integrada por sindicatos docentes y no docentes, la Federación Universitaria de Cuyo, estudiantes y autoridades académicas.

Desde la UNCuyo señalaron que la convocatoria se inscribe en una serie de acciones que el sistema universitario viene sosteniendo desde 2024 para visibilizar la situación del sector.

Aunque la adhesión ya está confirmada, en los próximos días se darán a conocer los detalles de cómo será la movilización en Mendoza. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto: sin acuerdo político en el Congreso y con presión creciente en las calles.