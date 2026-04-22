Familiares y terapistas de personas con discapacidad reclamaron que se cumpla la ley en Mendoza

Emergencia en discapacidad: cómo afecta su incumplimiento

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Entre quienes quisieron aportar su testimonio, Roxana, mamá de una persona con discapacidad, contó sobre la angustia que le da esta situación. "Siento pánico por pérdida de los centros asistenciales, los transportes, los remedios, ya de por sí la vida es muy difícil para ellos y también para la familia", explicó la mujer.

También agregó que "es imposible sobrevivir sin ayuda. Muchas mamás de chicos con discapacidad estamos solas, y tenemos que trabajar, pero sin los espacios de terapia es imposible".

En el mismo sentido, Lautaro, un docente especial e integrante de un grupo de abordaje complejo, explicó que la realidad se está volviendo muy dura. "Hay gente que trabaja sin cobrar. En muchos institutos se está despidiendo gente, se achica el personal porque están en riesgo de cerrar", sentenció.

En cuanto a cómo les afecta a las personas con discapacidad quedarse sin terapias, Lautaro manifestó que "es tan grave que todo el esfuerzo de un año se puede perder en una semana sin terapia".

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También opinó Verónica, trabajadora de Cenit, centro para personas con discapacidad que es prestador directo de Incluir Salud.

Hace cinco meses que no nos envían los pagos. Ahora no están enviando alimentos para las personas que tienen un botón gástrico o sonda nasogástrica. Solo se les puede dar de comer una vez por día, lo que tenemos alcanza para eso Hace cinco meses que no nos envían los pagos. Ahora no están enviando alimentos para las personas que tienen un botón gástrico o sonda nasogástrica. Solo se les puede dar de comer una vez por día, lo que tenemos alcanza para eso

La trabajadora también manifestó que este mes pudieron cobrar, pero que no saben cuándo podrán pagarles de nuevo y que de seguir así, muchas de estas instituciones tendrán que cerrar.

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Idas y vueltas de Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia den Discapacidad fue aprobada por el Congreso en junio de 2025, pero el 4 de agosto de ese año el presidente Javier Milei la vetó en su totalidad. Semanas después, el propio Congreso rechazó ese veto con mayoría especial y la dejó firme.

A partir de ahí, el gobierno la promulgó, pero al mismo tiempo dispuso que no se aplicara de manera efectiva, con el argumento de que no estaban garantizados los recursos para financiarla. En los hechos, la norma quedó vigente en lo formal, pero sin impacto concreto.

Desde la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta ahora pasaron entre 6 y 7 meses sin que se haga efectiva.

Ese es el núcleo del reclamo que sostienen familias y prestadores: una ley aprobada, vigente, pero que no se traduce en mejoras reales en el sistema.

Lo que se busca con la aprobación de ley era actualizar los valores del nomenclador de prestaciones para discapacidad y asegurar la continuidad de servicios básicos como terapias, transporte y acompañamiento.

Otro de sus objetivos es reforzar el esquema de pensiones y dar cumplimiento a un sistema que venía funcionando con demoras y financiamiento insuficiente.

protesta ley de emergencia en discapacidad (1)

Un nuevo proyecto del gobierno nacional que busca derogar la ley actual

En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso una nueva iniciativa que vuelve a poner en discusión todo el esquema. La propuesta apunta a revisar el padrón de beneficiarios, reforzar controles y modificar el funcionamiento general del sistema.

Desde el gobierno nacional lo presentan como un intento de ordenar y transparentar. Del otro lado, organizaciones y prestadores advierten que ese cambio puede endurecer el acceso a beneficios en un contexto donde, aseguran, ya hay recortes y dificultades para sostener prestaciones.

Lo que está en discusión es doble: por un lado, una ley que fue aprobada pero no se aplica y por otro, un proyecto que propone cambiar las reglas mientras el sistema sigue funcionando con dificultades. Y los principales afectados son las personas con discapacidad.