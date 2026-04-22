El mercado financiero argentino atraviesa una semana de definiciones tras el cierre de operaciones de este martes 21 de abril de 2026. Con la mirada puesta en la inflación de abril y la estabilidad del dólar, el plazo fijo tradicional se mantiene como la herramienta de ahorro más utilizada por los pequeños y medianos inversores que buscan previsibilidad.
Cambió el plazo fijo: cuánto gano con $5.000.000 en un mes
Tras los recientes ajustes en la política monetaria del Banco Central, los bancos actualizaron sus tasas de interés. Descubrí cuánto rinde hoy una inversión de 5 millones de pesos a 30 días.
Actualmente, las entidades financieras ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) que promedia el 22%, aunque existen variaciones significativas entre los bancos públicos y los privados.
¿Cuánto gano si invierto $5.000.000 a 30 días?
Para un ahorrista que coloca $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento varía según la tasa que aplique cada entidad. Bajo una tasa promedio actual, estos son los números:
- Capital invertido: $5.000.000
- Intereses ganados en 30 días: $78.082,19 (calculado con una TNA del 19% correspondiente al Banco Nación).
- Total al vencimiento: $5.090.410,96.
Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco
Según el relevamiento actualizado de este martes 21 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 19,5%
- BBVA Argentina: 20%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 16,5%
¿Conviene el plazo fijo o las billeteras virtuales?
Una de las dudas más frecuentes es si conviene "congelar" el dinero durante un mes o dejarlo en cuentas remuneradas como Mercado Pago, Naranja X o Personal Pay.
Si bien el plazo fijo ofrece hoy una tasa ligeramente superior, la ventaja de las aplicaciones financieras es la liquidez inmediata. Sin embargo, para capitales mayores como los 5 millones de pesos, la diferencia que otorga el plazo fijo suele inclinar la balanza para quienes no necesitan el dinero para gastos diarios.
Recomendaciones para el ahorrista
- Comparar tasas: Antes de constituir el plazo fijo, revisar el home banking de distintas entidades, ya que algunas ofrecen tasas diferenciales para clientes.
- Plazos: Recordar que el tiempo mínimo es de 30 días y no se puede cancelar anticipadamente.
- Renovación: Ante una inflación en descenso, los analistas sugieren renovar mes a mes para capturar posibles ajustes de tasa.