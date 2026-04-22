Cambió el plazo fijo: cuánto gano con $5.000.000 en un mes

Capital invertido: $5.000.000

$5.000.000 Intereses ganados en 30 días: $78.082,19 (calculado con una TNA del 19% correspondiente al Banco Nación).

$78.082,19 (calculado con una TNA del 19% correspondiente al Banco Nación). Total al vencimiento: $5.090.410,96.

Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco

Según el relevamiento actualizado de este martes 21 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:

Banco Macro: 21,5%

Banco Nación: 19%

Banco Hipotecario: 21%

Provincia de Buenos Aires: 21,5%

ICBC Argentina: 19,75%

Banco Credicoop: 19,5%

BBVA Argentina: 20%

Galicia: 18,25%

Banco Ciudad: 20%

Santander Argentina: 16,5%

Plazo-fijo

¿Conviene el plazo fijo o las billeteras virtuales?

Una de las dudas más frecuentes es si conviene "congelar" el dinero durante un mes o dejarlo en cuentas remuneradas como Mercado Pago, Naranja X o Personal Pay.

Si bien el plazo fijo ofrece hoy una tasa ligeramente superior, la ventaja de las aplicaciones financieras es la liquidez inmediata. Sin embargo, para capitales mayores como los 5 millones de pesos, la diferencia que otorga el plazo fijo suele inclinar la balanza para quienes no necesitan el dinero para gastos diarios.

Recomendaciones para el ahorrista

Comparar tasas: Antes de constituir el plazo fijo, revisar el home banking de distintas entidades, ya que algunas ofrecen tasas diferenciales para clientes.

Antes de constituir el plazo fijo, revisar el home banking de distintas entidades, ya que algunas ofrecen tasas diferenciales para clientes. Plazos: Recordar que el tiempo mínimo es de 30 días y no se puede cancelar anticipadamente.

Recordar que el tiempo mínimo es de 30 días y no se puede cancelar anticipadamente. Renovación: Ante una inflación en descenso, los analistas sugieren renovar mes a mes para capturar posibles ajustes de tasa.