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Cambió el plazo fijo: cuánto gano con $5.000.000 en un mes

Tras los recientes ajustes en la política monetaria del Banco Central, los bancos actualizaron sus tasas de interés. Descubrí cuánto rinde hoy una inversión de 5 millones de pesos a 30 días.

Daniel Calivares
Editado por Daniel Calivares
Cambió el plazo fijo: cuánto gano con $5.000.000 en un mes

Cambió el plazo fijo: cuánto gano con $5.000.000 en un mes

El mercado financiero argentino atraviesa una semana de definiciones tras el cierre de operaciones de este martes 21 de abril de 2026. Con la mirada puesta en la inflación de abril y la estabilidad del dólar, el plazo fijo tradicional se mantiene como la herramienta de ahorro más utilizada por los pequeños y medianos inversores que buscan previsibilidad.

Actualmente, las entidades financieras ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) que promedia el 22%, aunque existen variaciones significativas entre los bancos públicos y los privados.

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¿Cuánto gano si invierto $5.000.000 a 30 días?

Para un ahorrista que coloca $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento varía según la tasa que aplique cada entidad. Bajo una tasa promedio actual, estos son los números:

  • Capital invertido: $5.000.000
  • Intereses ganados en 30 días: $78.082,19 (calculado con una TNA del 19% correspondiente al Banco Nación).
  • Total al vencimiento: $5.090.410,96.

Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco

Según el relevamiento actualizado de este martes 21 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:

  • Banco Macro: 21,5%
  • Banco Nación: 19%
  • Banco Hipotecario: 21%
  • Provincia de Buenos Aires: 21,5%
  • ICBC Argentina: 19,75%
  • Banco Credicoop: 19,5%
  • BBVA Argentina: 20%
  • Galicia: 18,25%
  • Banco Ciudad: 20%
  • Santander Argentina: 16,5%
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¿Conviene el plazo fijo o las billeteras virtuales?

Una de las dudas más frecuentes es si conviene "congelar" el dinero durante un mes o dejarlo en cuentas remuneradas como Mercado Pago, Naranja X o Personal Pay.

Si bien el plazo fijo ofrece hoy una tasa ligeramente superior, la ventaja de las aplicaciones financieras es la liquidez inmediata. Sin embargo, para capitales mayores como los 5 millones de pesos, la diferencia que otorga el plazo fijo suele inclinar la balanza para quienes no necesitan el dinero para gastos diarios.

Recomendaciones para el ahorrista

  • Comparar tasas: Antes de constituir el plazo fijo, revisar el home banking de distintas entidades, ya que algunas ofrecen tasas diferenciales para clientes.
  • Plazos: Recordar que el tiempo mínimo es de 30 días y no se puede cancelar anticipadamente.
  • Renovación: Ante una inflación en descenso, los analistas sugieren renovar mes a mes para capturar posibles ajustes de tasa.

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