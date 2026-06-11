¿Se terminó el trámite presencial en la escribanía cada vez que necesitamos de la firma de un profesional? El Colegio Notarial de Mendoza presentó oficialmente la Plataforma de Actuaciones Notariales a Distancia (PAND), que justamente apunta a agilizar los tiempos de una certificación entre otros actos que requieren la fe de un escribano.
Del trámite presencial al escribano "virtual": cómo es la plataforma para certificar firmas online en Mendoza
Lanzada por el Colegio Notarial, permite avalar contratos, otorgar poderes y otros trámites online. Cómo acceder a un escribano a distancia con la plataforma
La novedad implica, según los profesionales, transformar el paradigma de atención al eliminar las fronteras físicas sin afectar la seguridad jurídica. Y con un beneficio concreto: la herramienta permite que los ciudadanos ya no tendrán la obligación de asistir presencialmente a una escribanía.
El lanzamiento estuvo encabezado por la presidenta del Colegio Notarial de Mendoza, Valeria Silvina Álvarez, y la vice, Mariana Andraos, junto a integrantes del Consejo Superior y el área informática de la institución, responsable de la integración local de la plataforma con los desarrollos propios.
Según explicaron, la herramienta es producto de un convenio de colaboración institucional con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, entidad que cedió la plataforma a la institución mendocina.
Un escribano virtual: cómo funciona
El nuevo sistema está diseñado bajo estrictos estándares de ciberseguridad y cuenta con la validación e integración de ARCA (anteriormente AFIP) y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Para quien necesite certificar una firma o que el escribano preste su conformidad a un contrato, el trámite es bastante sencillo. Primero necesita acceder con las claves de AFIP, ANSES o Mi Argentina, que lo habilita a elegir al notario de su elección por nombre o apellido, cargar la documentación necesaria y mantener una audiencia virtual previa.
Eso habilita al profesional a revisar el instrumento, y replicar con exactitud los pasos que tradicionalmente se llevan adelante en una escribanía.
Al momento de la firma, el sistema despliega un riguroso protocolo: geolocaliza al requirente, quien debe ratificar bajo juramento que la ubicación detectada es real, y valida su identidad mediante datos biométricos cruzados con el RENAPER.
¿Qué pasa si el usuario no tiene firma digital? Puede firmar de manera manuscrita sobre la pantalla táctil del teléfono o tablet, y lo respaldará la firma digital del escribano que interviene, y por el certificado de aplicación del Colegio Notarial.
“Resulta útil para adultos mayores, personas con movilidad reducida, quienes están en otro país y residentes en los departamentos más alejados del Gran Mendoza, que con frecuencia ven dificultado el acceso al servicio notarial por distancias o cuestiones logísticas”, destacó Valeria Álvarez, presidente del CN.
¿Qué tipo de trámites online permite la plataforma?
La herramienta agiliza gestiones y reduce significativamente los costos asociados a procedimientos que, hasta ahora, exigían el envío de instrumentos físicos desde el extranjero. Al respecto, según Álvarez entre los casos típicos que puede resolver el PAND se cuentan:
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Contratos de locación, donde muchas veces es imposible reunir físicamente a inquilinos, propietarios y garantes en simultáneo.
Autorizaciones de salida del país para menores de edad y autorizaciones para conducir vehículos en países limítrofes.
Boletos de compraventa entre partes (vendedor y comprador) dispersas geográficamente.
Otorgamiento de poderes a distancia y certificación de firma de garantes en el extranjero.
Algo importante: los instrumentos resultantes son íntegramente digitales y conservan la misma validez jurídica que el soporte papel. Llevan la firma digital del escribano y el certificado del Colegio Notarial de Mendoza, pero además, cada requerimiento queda asentado en el libro del notario como resguardo físico.
Con este lanzamiento, Mendoza se suma a la red federal que ya integran Catamarca y Chaco, consolidándose a la vanguardia de la ciberseguridad y la simplificación de trámites en el país.