Cambió el plazo fijo a 30 días: cuánto paga cada banco y cuánto gano con $4 millones

El Banco Provincia y el Banco Nación encabezan actualmente el ranking entre las grandes entidades públicas, ofreciendo una TNA del 19,5%, por lo que invertir $4.000.000 en estos bancos otorga una ganancia limpia de $64.109,59 tras pasar un mes depositado.

Ranking de tasas: ¿Cuánto paga cada banco por un depósito de 4 millones?

A continuación, detallamos el rendimiento obtenido banco por banco si decidís congelar 4 millones de pesos por el plazo mínimo de 30 días mediante canales digitales (Home Banking o aplicaciones oficiales):

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 19%

BANCO DE GALICIA: 16.25%

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.: 18.75%

BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.: 15%

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 19.5%

BANCO MACRO S.A.: 18%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.: 17.5%

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 17%

BANCO PATAGONIA S.A.: 16%

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO: 17.5%

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA: 18%

BANCO DE COMERCIO S.A.: 19%

BANCO HIPOTECARIO S.A.: 18%

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Ojo con la brecha: Plazo fijo presencial vs. digital

Un aspecto clave que muchos ahorristas pasan por alto es el canal de atención. Las tasas mostradas en el ranking aplican exclusivamente para constituciones de plazos fijos 100% online.

Si decidís acudir a una sucursal física para realizar la operatoria por ventanilla, los bancos suelen castigar el rendimiento ofreciendo tasas que pueden descender hasta el 15,50% o menos. En un monto de 4 millones de pesos, operar de forma física en lugar de usar la aplicación del celular puede costarte una pérdida evitable de más de $13.000 de interés en apenas 30 días.

Aunque los rendimientos actuales se sitúan en niveles moderados frente a meses previos, la principal ventaja de esta alternativa radica en su simplicidad y nulo riesgo. Sabés exactamente cuánto vas a cobrar desde el primer minuto. Para un capital de 4 millones, la recomendación de los analistas es comparar las pizarras digitales y priorizar bancos como el Provincia, Nación o BBVA para exprimir al máximo el rendimiento mensual del dinero.