Cambió el plazo fijo: cuánto se puede ganar en 30 días con $1.300.000

De hecho, en ninguno de los bancos, la tasa de interés del plazo fijo llega a superar el 2% mensual en depósitos realizados a 30 días.

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Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco de tasa de interés

Estas son las tasas de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 19%

BANCO DE GALICIA: 16.25%

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.: 18.75%

BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.: 15%

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 19.5%

BANCO MACRO S.A.: 18%

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.: 17.5%

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 17%

BANCO PATAGONIA S.A.: 16%

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO: 17.5%

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA: 18%

BANCO DE COMERCIO S.A.: 19%

BANCO HIPOTECARIO S.A.: 18%

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Plazo fijo: cuánto se puede ganar con $1.300.000

En caso de que una persona tuviera $1.300.000 en el banco y quisiera hacer crecer ese monto, pero no correr riesgos de perderlo, entonces el plazo fijo es una de las inversiones que más pueden atraerlo.

Los plazos fijos se pueden hacer por 30 o más días. A mayor cantidad de tiempo, es más alto el rendimiento que el banco entrega. No obstante, durante ese período el dinero invertido no se puede tocar, lo que diferencia esta operación de los bancos a las billeteras virtuales, en donde el rendimiento se logran tan solo por tener plata depositada y esta se puede retirar en cualquier momento.

En caso de decidirse por el banco y, a modo de ejemplo, el plazo fijo se haga en el Banco Nación, con un depósito de $1.300.000 en 30 días se habrá ganado un total de $20.301,37.