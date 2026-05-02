El Banco Nación cambió el plazo fijo: cuánto se gana con $2.000.000 en 30, 60 o 90 días

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Banco Nación: cuánto se gana con $2.000.000

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen. Esto se debe a la previsibilidad que posee, ya que se respeta la tasa de interés fijada al momento de realizar la operación.

Al mismo tiempo, no posee ningún tipo de riesgo y el dinero es depositado nuevamente en la caja de ahorro del cliente cuando se vence el plazo. No obstante, tiene una contra importante, ya que el monto invertido no puede ser usado mientras dure el lapso de tiempo elegido a la hora de aprobar el plazo fijo.

Plazo fijo a 30 días: $30,410.96 (calculado con una TNA del 18,50%)

Plazo fijo a 60 días: $70,684.93 (calculado con una TNA del 21,50%)

Plazo fijo a 90 días: $110,958.90 (calculado con una TNA del 22,50%)

Plazo fijo a 120 días: $147,945.21 (calculado con una TNA del 22,50%)

Plazo fijo a 180 días: $231,780.82 (calculado con una TNA del 23,50%)

Plazo fijo a 365 días: $470,000 (calculado con una TNA del 23,50%)

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Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco

Según un relevamiento hecho en cada banco, estas son las tasas de interés que ofrece cada entidad en este momento: