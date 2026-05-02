El Banco Nación decidió mover el tablero y por segunda vez en 30 días volvió a cambiar las tasas de interés para cada plazo fijo.
El Banco Nación cambió el plazo fijo: cuánto se gana con $2.000.000 en 30, 60 o 90 días
El Banco Nación, por segunda vez en 30 días, cambió la tasa de interés para cada plazo. Esto es lo que se puede ganar según el lapso de tiempo elegido
En las últimas semanas, la entidad económica había reducido el rendimiento que obtenían los ahorristas que apostaban por esta inversión y esta vez mantuvo su tendencia, restando medio punto y llevándola a 18,50% para plazos fijos a 30 días.
La medida del Banco Nación es muy importante, ya que, al reducir las ganancias que se obtienen con un plazo fijo, hizo que las demás entidades repliquen el mismo movimiento, incluso en porcentajes mayores, y afecten a sus ahorristas.
Banco Nación: cuánto se gana con $2.000.000
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen. Esto se debe a la previsibilidad que posee, ya que se respeta la tasa de interés fijada al momento de realizar la operación.
Al mismo tiempo, no posee ningún tipo de riesgo y el dinero es depositado nuevamente en la caja de ahorro del cliente cuando se vence el plazo. No obstante, tiene una contra importante, ya que el monto invertido no puede ser usado mientras dure el lapso de tiempo elegido a la hora de aprobar el plazo fijo.
- Plazo fijo a 30 días: $30,410.96 (calculado con una TNA del 18,50%)
- Plazo fijo a 60 días: $70,684.93 (calculado con una TNA del 21,50%)
- Plazo fijo a 90 días: $110,958.90 (calculado con una TNA del 22,50%)
- Plazo fijo a 120 días: $147,945.21 (calculado con una TNA del 22,50%)
- Plazo fijo a 180 días: $231,780.82 (calculado con una TNA del 23,50%)
- Plazo fijo a 365 días: $470,000 (calculado con una TNA del 23,50%)
Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco
Según un relevamiento hecho en cada banco, estas son las tasas de interés que ofrece cada entidad en este momento:
- Banco Macro: 19%
- Banco Nación: 18,5%
- Banco Hipotecario: 19%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 18,8%
- Banco Credicoop: 17,5%
- BBVA Argentina: 18,75%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 18%
- Santander Argentina: 15%