Banco Nación sigue adelante con su promoción en supermercados este miércoles 29 de abril, con la que se puede lograr un ahorro de $72.000. Quienes paguen con MODO BNA+ en los comercios adheridos (ver más abajo) accederán a un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por semana.
Banco Nación supermercados regresa este miércoles con MODO para ahorrar hasta $72.000
Quienes paguen con la billetera MODO BNA+ del Banco Nación obtendrán descuento del 30% por semana hasta que termine el mes de mayo de 2026
La promoción es válida hasta el miércoles 27 de mayo de 2026 (último miércoles del próximo mes), por lo tanto, con la cantidad de miércoles que quedan hasta esa fecha, se pueden ahorrar $72.000.
Esta promoción de Banco Nación incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válida todos los miércoles de abril y mayo con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pero no aplica para pagos con saldo en cuenta.
Banco Nación informó en su sitio que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
Además el Banco Nación tiene otras propuestas como sus préstamos hipotecarios.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 29 de abril deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. En muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A la clásica promoción de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un extra únicamente para los jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).
Banco Nación: supermercados adheridos
- Carrefour.
- Carrefour Express.
- Carrefour Market.
- Changomas.
- Granja Benedetti.
- Libertad Supermercado.