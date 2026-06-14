El Quini 6 realiza este domingo 14 de junio de 2026 el sorteo 3382, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio
- TRADICIONAL
02 - 10 - 18 - 21 - 30 - 36
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.013.500.210)
51 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.045.247,12
2.263 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.067,03
- LA SEGUNDA
00 - 21 - 25 - 27 - 33 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.553.932
995 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.073,03
- REVANCHA
11 - 13 - 17 - 18 - 28 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.603.439.673)
- SIEMPRE SALE
00 - 10 - 11 - 16 - 25 - 34
21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $22.777.215,43
(5 de Buenos Aires, 4 de Córdoba, 4 de Capital Federal, 3 de Corrientes, 3 de Santa Fe, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro)
- POZO EXTRA
00 – 02 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 – 21 – 25 – 27 – 28 – 30 – 33 – 36 – 41 – 44
1.337 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $149.588,63
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15