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Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio

Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio

El Quini 6 realiza este domingo 14 de junio de 2026 el sorteo 3382, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio

  • TRADICIONAL

02 - 10 - 18 - 21 - 30 - 36

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.013.500.210)

51 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.045.247,12

2.263 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.067,03

  • LA SEGUNDA

00 - 21 - 25 - 27 - 33 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.553.932

995 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.073,03

  • REVANCHA

11 - 13 - 17 - 18 - 28 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.603.439.673)

  • SIEMPRE SALE

00 - 10 - 11 - 16 - 25 - 34

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $22.777.215,43

(5 de Buenos Aires, 4 de Córdoba, 4 de Capital Federal, 3 de Corrientes, 3 de Santa Fe, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro)

  • POZO EXTRA

00 – 02 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 – 21 – 25 – 27 – 28 – 30 – 33 – 36 – 41 – 44

1.337 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $149.588,63

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Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio.

Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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