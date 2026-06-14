51 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.045.247,12

2.263 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.067,03

LA SEGUNDA

00 - 21 - 25 - 27 - 33 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

15 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.553.932

995 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.073,03

REVANCHA

11 - 13 - 17 - 18 - 28 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.603.439.673)

SIEMPRE SALE

00 - 10 - 11 - 16 - 25 - 34

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $22.777.215,43

(5 de Buenos Aires, 4 de Córdoba, 4 de Capital Federal, 3 de Corrientes, 3 de Santa Fe, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro)

POZO EXTRA

00 – 02 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 – 21 – 25 – 27 – 28 – 30 – 33 – 36 – 41 – 44

1.337 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $149.588,63

quini 6 sorteo resultados ganadores 3 Quini 6: los resultados del sorteo 3382 del domingo 14 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: