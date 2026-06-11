Banco Nación MODO supermercados: ahorro de $25.000 este viernes sábado y domingo

A la inversa, hay que tener en cuenta que si el beneficio ya fue usado durante el fin de semana anterior en su totalidad, ya no tiene validez. Como se dijo más arriba, la promo es mensual.

El beneficio se ve reflejado en la cuenta del usuario casi inmediatamente después de haber hecho la compra. Sin embargo, en la página oficial del Banco Nación indica que puede reflejarse dentro de los 30 días siguientes en el resumen de la tarjeta.

Banco Nación supermercados jubilados Los jubilados tienen un descuento del 5% extra de lunes a viernes. Freepik

Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A la promo de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).