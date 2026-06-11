Este viernes regresa la promoción que permite a los clientes de Banco Nación que paguen con MODO, ahorrar $25.000 durante el fin de semana.
Banco Nación MODO supermercados: ahorro de $25.000 este viernes sábado y domingo
Impresionante promo este fin de semana en supermercados VEA y DISCO. Tiene validez los fines de semana de junio
Todos los viernes, sábados y domingos, quienes paguen en las sucursales de VEA y DISCO con BNA+ MODO tendrán un descuento del 20%, con un tope de $25.000 por mes.
¿Cuánto debo comprar para acceder al ahorro de $25.000 con BNA+ y MODO?
El mínimo de compra es de $100.000. Esta promoción es válida tanto para tarjetas de crédito Mastercard y VISA como de débito Mastercard. El valor de la compra se puede repartir a lo largo del fin de semana hasta llegar a los $100.000, con los correspondientes descuentos diarios durante cada día. Inclusive, si no se ha llegado al tope mensual del descuento, puede aprovecharse este fin de semana.
A la inversa, hay que tener en cuenta que si el beneficio ya fue usado durante el fin de semana anterior en su totalidad, ya no tiene validez. Como se dijo más arriba, la promo es mensual.
El beneficio se ve reflejado en la cuenta del usuario casi inmediatamente después de haber hecho la compra. Sin embargo, en la página oficial del Banco Nación indica que puede reflejarse dentro de los 30 días siguientes en el resumen de la tarjeta.
Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A la promo de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).