El Brinco nuevamente hizo ganador a un apostador del interior del país que tuvo seis aciertos en el sorteo 1364 de este domingo 26 de julio de 2026.
¡Impresionante!
Brinco: de dónde es el ganador que tuvo 6 aciertos y se llevó cientos de millones en el sorteo del domingo
Un apostador del Brinco oriundo de una provincia del interior del país acertó los seis números del sorteo del domingo 26 de julio y se convirtió en el ganador de un pozo impresionante
Este apostador del Brinco oriundo de una importante provincia del interior del país acertó los seis números ganadores y se alzó con un pozo de $225 millones.
Brinco: de dónde es el ganador que tuvo 6 aciertos y se llevó cientos de millones en el sorteo del domingo
El ganador del Brinco de este domingo compró su boleta en una agencia ubicada en:
- Santa Rosa, provincia de Mendoza
- Los números ganadores fueron el 05 - 08 - 11 - 14 - 28 - 39
- Salieron en la modalidad Tradicional del Brinco
- El apostador ganó $225 millones
Brinco: cuántos ganadores tuvo este sorteo 1364 del domingo 23 de julio
Tradicional
- 16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $399.065,68
- 613 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.437,30
- 6.829 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500
Brinco Junior
- Los números fueron el 02 - 08 - 09 - 24 - 30 - 34
- 3 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $10.638.412,43