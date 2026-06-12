El dólar minorista y el blue cerraron estable la semana: qué pasó con el resto de las cotizaciones

El dólar oficial cayó este viernes en el segmento mayorista. Así, cerró su primera semana de junio a la baja. Entre los principales factores que explican el actual comportamiento del tipo de cambio, los operadores mencionaron una mayor oferta de divisas. En tanto que el minorista y el blue terminaron estable en relación a la jornada anterior.
El tipo de cambio oficial retrocedió $4,5 a $1.428 para la venta a nivel mayorista y perdió $12 (-0,8%) en la semana, por primera vez desde mediados del mes de mayo. Así, la cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este viernes se ubicó a $1.779,31, con una brecha del 24,6%.
Los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas por hasta 0,4% en los tramos de 2026 y 2027.
El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.440,5 para fines de junio y a $1.610,5 para el cierre de diciembre.
Qué pasó con el dólar minorista y los financieros
El dólar minorista cerró estable a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885.
De acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, la divisa se posicionó a $1.452,55 para la venta.
A su vez, entre los paralelos el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,2% a $1.496,58 y el MEP lo hizo 0,2% $1.451,96.
El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.450.
Los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.
En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio, aunque las expectativas continúan siendo moderadas.
Según las últimas proyecciones relevadas por el Banco Central, el mercado estimó que el dólar mayorista finalizará el año en torno a los $1.658, lo que implicaría una suba cercana al 14,5% en 2026, por debajo de la inflación esperada. A 12 meses, las previsiones ubican al tipo de cambio alrededor de los $1.760.