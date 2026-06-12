El dólar minorista y el blue cerraron estable la semana: qué pasó con el resto de las cotizaciones

Dolar blue (3) El tipo de cambio oficial retrocedió $4,5 y se ubicó en $1.428 para la venta a nivel mayorista.

El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.440,5 para fines de junio y a $1.610,5 para el cierre de diciembre.

Qué pasó con el dólar minorista y los financieros

El dólar minorista cerró estable a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885.

De acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, la divisa se posicionó a $1.452,55 para la venta.

A su vez, entre los paralelos el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,2% a $1.496,58 y el MEP lo hizo 0,2% $1.451,96.

El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.450.

Los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.

En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio, aunque las expectativas continúan siendo moderadas.

Según las últimas proyecciones relevadas por el Banco Central, el mercado estimó que el dólar mayorista finalizará el año en torno a los $1.658, lo que implicaría una suba cercana al 14,5% en 2026, por debajo de la inflación esperada. A 12 meses, las previsiones ubican al tipo de cambio alrededor de los $1.760.