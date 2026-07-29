Toma vuelo el dólar blue: a cuánto lo venderán las cuevas este miércoles 29 de julio

El dólar blue tomó vuelo y llegó a un nuevo récord esta semana. En ese sentido, las cuevas confirmaron cuál será su valor este miércoles 29 de julio y se distanciaron del precio del dólar que se vende en los bancos.
Según lo confirmado por las cuevas, la presión sobre el dólar hizo que esta semana el dólar blue mantuviera su brecha respecto al oficial. Mientras que este último se quedó en los $1520 en el Banco Nación y en gran parte de las entidades económicas, el dólar informal subió hasta llegar a los $1570, que será el precio con el que iniciará las ventas este miércoles.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
En tanto, las entidades bancarias le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar oficial este miércoles 29 de julio.
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.520 en el inicio de la jornada bancaria de este miércoles, el resto de los bancos más importantes dio a conocer que sus precios serán iguales o similares, en algunos casos hasta mayor. Estas son las cotizaciones confirmadas para este miércoles:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.527
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.520
Al mismo tiempo que dieron a conocer el precio del dólar, los bancos también confirmaron que mantienen la tasa de interés de plazo fijo en dólares para sus clientes. En el caso de los depósitos a 30 dias, el rendimiento más alto lo tiene el Banco Nación, que en la actualidad se encuentra ofreciendo una TNA anual de 1,60% para aquellos que inviertan sus dólares en la entidad.
En pocas palabras
- Dólar blue: Las cuevas confirmaron su valor de venta a $1570 para este miércoles 29 de julio.
- Brecha cambiaria: El dólar informal mantiene su diferencia con el oficial, que se ubica en $1520 en bancos.
- Tasas de interés: Las entidades bancarias sostienen la tasa de interés de plazo fijo en dólares, con rendimientos del 1,60% anual en Banco Nación.