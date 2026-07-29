Toma vuelo el dólar blue: a cuánto lo venderán las cuevas este miércoles 29 de julio

Según lo confirmado por las cuevas, la presión sobre el dólar hizo que esta semana el dólar blue mantuviera su brecha respecto al oficial. Mientras que este último se quedó en los $1520 en el Banco Nación y en gran parte de las entidades económicas, el dólar informal subió hasta llegar a los $1570, que será el precio con el que iniciará las ventas este miércoles.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

En tanto, las entidades bancarias le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar oficial este miércoles 29 de julio.