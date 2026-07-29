El Banco Nación tomó por sorpresa a sus clientes con la cotización del dólar de este miércoles 29 de julio

El Banco Nación sorprendió a todos sus clientes al revelar el precio que tendrá el dólar este miércoles 29 de julio, cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de sus entidades y por home banking.
El precio del dólar en el Banco Nación le fue confirmado por esta entidad al Banco Central de la República Argentina luego de que esta semana la moneda norteamericana alcanzara su valor más alto en lo que va del 2026 y no diera muestras de bajar.
Precio del dólar en el Banco Nación este miércoles 29 de julio
Según lo confirmado por el propio Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria del miércoles 29 de julio, será de $1.520.
Este precio es el mismo que ha sostenido el dólar desde el último lunes y es el precio más alto en lo que va del año. No obstante, es muy inferior al del dólar blue que se vende a $1.570 y mantiene una brecha de $50 con el oficial.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.520 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este miércoles 29 de julio. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.527
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.520
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.515
- Banco Credicoop: $1.520
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.525
- Banco de Comercio: $1.520
Con el aumento de la compra en dólares, los bancos se lanzaron a mejorar el plazo fijo en dólares y a ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación ofrece hasta un 1,60% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.
En pocas palabras
- Dólar oficial: El Banco Nación fijó la cotización del dólar a $1.520 este miércoles 29 de julio, alineado con otros bancos importantes.
- Brecha cambiaria: El dólar oficial se mantiene $50 por debajo del dólar blue, que se cotiza a $1.570.
- Plazo fijo: El Banco Nación ofrece una tasa anual del 1,60% en plazos fijos en dólares a 30 días, la más alta del mercado.