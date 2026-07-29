El Banco Nación tomó por sorpresa a sus clientes con la cotización del dólar de este miércoles 29 de julio

Este precio es el mismo que ha sostenido el dólar desde el último lunes y es el precio más alto en lo que va del año. No obstante, es muy inferior al del dólar blue que se vende a $1.570 y mantiene una brecha de $50 con el oficial.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.520 en el inicio de la jornada bancaria, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este miércoles 29 de julio. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.527

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.520

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.525

Banco de Comercio: $1.520

Con el aumento de la compra en dólares, los bancos se lanzaron a mejorar el plazo fijo en dólares y a ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación ofrece hasta un 1,60% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.