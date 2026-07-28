El dólar blue tocó un nuevo récord a $1.570, con otro pico del riesgo país en siete semanas

Con la suba del dólar mayorista, por primera vez tras 150 ruedas el Banco Central dejó de comprar divisas.

En el segmento oficial, la divisa cerró a $1.498 a nivel mayorista en una rueda con un volumen operado superior a los U$S 528,8 millones. Con este valor, la cotización quedó a una distancia de 22,9% respecto al techo de la banda cambiaria, fijado en $1.841,16, y con un piso de $755,26.

Riesgo país en alza: ¿qué pasará con el dólar a futuro?

Frente a ese comportamiento, el Banco Central cortó por primera vez en el año su racha de compras diarias. Desde el 2 de enero había acumulado 150 ruedas seguidas.

Por su parte, los contratos en el mercado de futuros reflejaron incrementos de hasta 0,2% para los tramos correspondientes a 2026.

Las proyecciones operadas prevén que el tipo de cambio cierre julio en $1.499 y alcance los $1.641 en diciembre.

El índice de riesgo país elaborado por JP Morgan llegó a su nivel más alto en siete semanas, con 450 puntos. Al mismo tiempo, los bonos en dólares operaron en rojo en Wall Street.

Esto se produjo en medio de la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a la Argentina, donde se reunió con el presidente Milei y el ministro Caputo, cenó con empresarios y visitó Vaca Muerta. Y en medio de las tensiones en Medio Oriente y a la espera de qué hará la Reserva Federal de EEUU con las tasas de interés.

En el mercado local, los títulos de deuda que más bajan son el Global 2046 (-0,4%), seguido del Global 2030 (-0,3%) y el Bonar 2041 (-0,3%).