Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta y conoció los proyectos energéticos de YPF

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recorrió este martes las instalaciones que YPF posee en Loma Campana, uno de los principales yacimientos de Vaca Muerta.
La economista búlgara estuvo acompañada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. Según informó la compañía, Loma Campana aporta actualmente el 16% del petróleo producido en la Argentina.
Durante la actividad, la comitiva visitó un equipo de perforación de última generación y tomó contacto con trabajadores de la formación neuquina. También participaron representantes de empresas locales e internacionales que prestan servicios en la cuenca.
Entre las firmas mencionadas por YPF estuvieron TSB y MARBAR, vinculadas con los servicios petroleros, y SLB y DLS, especializadas en tareas de perforación y terminación de pozos.
YPF le presentó al FMI sus proyectos para Vaca Muerta
La visita de Georgieva sirvió como marco para que las autoridades de YPF expusieran los proyectos que la petrolera impulsa con la mira puesta en el mercado internacional.
“Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más importante de YPF”, expresó Marín.
El presidente de la empresa sostuvo que el encuentro permitió mostrar “la transformación” que atraviesa la compañía y el potencial de la Argentina para convertirse en un exportador global de energía.
La proyección de YPF para las exportaciones de energía
Entre los proyectos presentados se encuentran Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG. El primero apunta a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo, mientras que el segundo está orientado al desarrollo del gas natural licuado.
De acuerdo con las proyecciones de YPF, estas iniciativas podrían generar ingresos adicionales por exportaciones superiores a los 30.000 millones de dólares anuales desde 2030. La estimación corresponde a la compañía y dependerá del avance y la concreción de los proyectos.
La petrolera también informó que su estrategia de crecimiento contempla nuevas oportunidades en la explotación offshore y en las energías renovables. En este último segmento, YPF afirmó que se ubicó como el tercer productor de energía eléctrica del país, con 18 proyectos en operación o construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 gigavatios.
En pocas palabras
- FMI y YPF: Kristalina Georgieva visitó instalaciones clave de YPF en Vaca Muerta.
- Proyectos energéticos: YPF presentó al FMI planes para Vaca Muerta y exportaciones por $30.000 millones anuales.
- Expansión de YPF: la petrolera busca crecer en explotación offshore y energías renovables.