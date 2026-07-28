Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta y conoció los proyectos energéticos de YPF

Entre las firmas mencionadas por YPF estuvieron TSB y MARBAR, vinculadas con los servicios petroleros, y SLB y DLS, especializadas en tareas de perforación y terminación de pozos.

YPF le presentó al FMI sus proyectos para Vaca Muerta

La visita de Georgieva sirvió como marco para que las autoridades de YPF expusieran los proyectos que la petrolera impulsa con la mira puesta en el mercado internacional.

“Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más importante de YPF”, expresó Marín.

El presidente de la empresa sostuvo que el encuentro permitió mostrar “la transformación” que atraviesa la compañía y el potencial de la Argentina para convertirse en un exportador global de energía.

La proyección de YPF para las exportaciones de energía

Entre los proyectos presentados se encuentran Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG. El primero apunta a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo, mientras que el segundo está orientado al desarrollo del gas natural licuado.

Según proyecta YPF, Vaca Muerta Oil Sur y Argentina LNG podrían generar ingresos adicionales por exportaciones de más de 30.000 millones de dólares.

De acuerdo con las proyecciones de YPF, estas iniciativas podrían generar ingresos adicionales por exportaciones superiores a los 30.000 millones de dólares anuales desde 2030. La estimación corresponde a la compañía y dependerá del avance y la concreción de los proyectos.

La petrolera también informó que su estrategia de crecimiento contempla nuevas oportunidades en la explotación offshore y en las energías renovables. En este último segmento, YPF afirmó que se ubicó como el tercer productor de energía eléctrica del país, con 18 proyectos en operación o construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 gigavatios.