Kristalina Georgieva ya está en Neuquén: esta es la agenda de la jefa del FMI en Vaca Muerta

La gira por Argentina arrancó el lunes con una visita a la Casa Rosada. Javier Milei recibió a la representante del organismo financiero para conversar sobre la macroeconomía. La funcionaria también dialogó con los principales integrantes del gabinete económico. El equipo gubernamental aprovechó la ocasión para mostrar los resultados fiscales de los últimos meses.

El aval internacional para los desarrollos en Neuquén

Kristalina Georgieva llegó a Neuquén junto a Luis Caputo. La directora gerente del FMI y el ministro de Economía se trasladarán a Vaca Muerta en helicóptero y se encontrarán con Horacio Marín, presidente de YPF.



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Durante la reciente conferencia de prensa quedó claro el respaldo global al plan en marcha. La referente financiera destacó el rol del sector agropecuario junto con la extracción de gas. El área productiva recibió elogios por su capacidad para impulsar el crecimiento a largo plazo. Caputo utilizó las redes sociales para calificar el diálogo institucional como excelente.

Un mensaje publicado en la plataforma X sirvió para anticipar la llegada de la delegación. El ministro consideró que el encuentro profundizará el trabajo conjunto hacia el futuro. Los funcionarios apuestan a consolidar los recientes números positivos de las finanzas locales. La presencia de las autoridades en Neuquén representa un paso fundamental para fortalecer las reservas energéticas nacionales.