La máxima representante del Fondo Monetario Internacional aterrizó durante la mañana en el aeropuerto Presidente Perón. Kristalina Georgieva pisa así por primera vez el territorio patagónico con un objetivo claro. La funcionaria busca conocer de primera mano el polo energético más importante del país. Su llegada genera gran expectativa dentro de la industria.
Kristalina Georgieva ya está en Neuquén: esta es la agenda de la jefa del FMI en Vaca Muerta
La titular del Fondo Kristalina Georgieva arribó al sur para recorrer la zona petrolera con una comitiva del gobierno nacional
El viaje hacia Vaca Muerta comenzó poco después del arribo del vuelo oficial. Luis Caputo acompaña a la directora durante todo el trayecto hacia el yacimiento Loma Campana. Horacio Marín espera a la comitiva en la localidad de Añelo para oficiar de anfitrión. El encuentro central sucederá en el corazón mismo de la formación geológica no convencional.
La agenda oficial de Kristalina Georgieva
El recorrido por el bloque operado por la empresa estatal junto con Chevron marca un hito institucional. Las autoridades nacionales mantienen cierto hermetismo sobre los horarios precisos de las distintas actividades. Trascendió que la visita incluirá algunas charlas con los operarios del lugar. Los delegados sindicales también tendrían un espacio reservado para dialogar con los visitantes.
La gira por Argentina arrancó el lunes con una visita a la Casa Rosada. Javier Milei recibió a la representante del organismo financiero para conversar sobre la macroeconomía. La funcionaria también dialogó con los principales integrantes del gabinete económico. El equipo gubernamental aprovechó la ocasión para mostrar los resultados fiscales de los últimos meses.
El aval internacional para los desarrollos en Neuquén
Durante la reciente conferencia de prensa quedó claro el respaldo global al plan en marcha. La referente financiera destacó el rol del sector agropecuario junto con la extracción de gas. El área productiva recibió elogios por su capacidad para impulsar el crecimiento a largo plazo. Caputo utilizó las redes sociales para calificar el diálogo institucional como excelente.
Un mensaje publicado en la plataforma X sirvió para anticipar la llegada de la delegación. El ministro consideró que el encuentro profundizará el trabajo conjunto hacia el futuro. Los funcionarios apuestan a consolidar los recientes números positivos de las finanzas locales. La presencia de las autoridades en Neuquén representa un paso fundamental para fortalecer las reservas energéticas nacionales.
En pocas palabras
- Kristalina Georgieva: la titular del FMI visita Neuquén para conocer la industria petrolera de Vaca Muerta.
- Agenda en Vaca Muerta: se reunirá con autoridades y operarios en el yacimiento Loma Campana.
- Contexto nacional: la visita se da tras diálogos sobre macroeconomía y resultados fiscales en Casa Rosada.