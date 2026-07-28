El petróleo crudo superó al maíz y a la soja como líder exportador de Argentina

Ese resultado financiero significó un crecimiento interanual del 47,7% respecto al primer semestre de 2025, período en el cual las operaciones de venta al exterior del petróleo crudo sumaron U$S 3.177 millones. La diferencia favorable representó el ingreso adicional de U$S 1.516 millones para las cuentas públicas que gestiona el gobierno nacional.

En términos de participación sobre el total del comercio exterior argentino, el petróleo crudo explicó el 9,5% de los despachos durante los primeros seis meses. De acuerdo con el reporte replicado por los diarios Ámbito Financiero e Infobae, los principales compradores de la producción local fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay.

El petróleo crudo alteró el podio del comercio exterior

En la segunda colocación del ordenamiento semestral quedó el maíz en grano (excluido para siembra), con ventas registradas por un valor total de U$S 4.171 millones. El cereal registró un incremento interanual del 6,7%, con envíos dirigidos mayoritariamente hacia Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita.

Por su parte, la harina de soja y los pellets derivados del procesamiento del grano pasaron al tercer lugar de la nómina exportadora. Este rubro de la industria agropecuaria aportó U$S 4.161 millones entre enero y junio, lo que marcó un leve aumento del 0,7% en comparación con la primera mitad de 2025. Sus mercados de destino principales fueron Indonesia, Vietnam, Arabia Saudita, Turquía y Ecuador.

El informe del IAG, basado en la serie estadística del INDEC, ubicó en las posiciones posteriores al aceite de soja en bruto con U$S 3.163 millones (+4,4%) y al oro para uso no monetario con U$S 2.913 millones (+51,2%). Más abajo figuraron los vehículos automotores destinados al transporte de personas, con un total consignado de U$S 2.510 millones (+16,8%).

Avance de las exportaciones e impacto del petróleo crudo

En términos globales, el volumen acumulado por el país alcanzó la cifra de U$S 49.454 millones durante el primer semestre del año, registrando una variación positiva del 24,4% frente a igual lapso del ejercicio anterior. La nómina de los diez bienes principales concentró más del 50% de los envíos generados por la economía nacional.

El desempeño del sector de los combustibles se reflejó también en la balanza comercial energética. El área registró un superávit de U$S 5.076 millones en el acumulado de los primeros seis meses, como consecuencia directa del aumento en los niveles de extracción de la cuenca no convencional y la capacidad operativa lograda para la evacuación del petróleo crudo hacia puertos de embarque.

El desempeño energético en los datos oficiales

Esta transformación exportadora consolida el viraje productivo de la Argentina en el panorama internacional, marcando una tendencia firme en la generación de divisas clave. El dinamismo mostrado por Vaca Muerta y otras áreas operativas reafirma la relevancia del sector energético dentro de las cuentas nacionales.

Los analistas sostienen que el crecimiento del petróleo crudo continuará marcando el ritmo de la economía durante la segunda mitad del año. La expansión de la infraestructura existente resultará fundamental para sostener este nivel de envíos al mercado externo.

Fuentes: INDEC, Instituto Argentina Grande (IAG), Ámbito, Infobae, El Cronista.