El petróleo ya ronda los U$S95 por la tensión en Medio Oriente y pone en guardia a las economías

Medio Oriente. La tensión en el estrecho de Ormuz es clave en la suba del precio del petróleo.

A este cuadro de tensión se le suma la política de recortes de producción sostenida por los países miembros de la alianza de la OPEP. La oferta restringida deja un estrecho margen de amortiguación frente a sobresaltos bélicos, fortaleciendo el valor de los contratos futuros.

Frente a estas oscilaciones, las refinerías y distribuidores internacionales han comenzado a aplicar coberturas financieras para resguardarse de nuevos saltos de precio. La incertidumbre sobre la disponibilidad real de barriles en los próximos meses presiona de forma directa los costos de acopio en los centros de almacenamiento globales.

El impacto del petróleo en la inflación y la economía global

Especialistas del sector bancario señalan que si la cotización del petróleo consolida su posición por encima de los U$S100, las consecuencias sobre la inflación serán inmediatas. Un encarecimiento persistente del crudo reavivará el alza de precios que las autoridades monetarias intentan contener.

Diversas proyecciones macroeconómicas advierten que un escenario de altos costos energéticos podría restar cerca de un 1,5% a la tasa de expansión económica. Esta eventual desaceleración afectaría con mayor severidad a los países en desarrollo y frenaría el consumo interno en la zona euro.

El aumento derivado de los valores del gasoil y las naftas repercute de forma directa en el transporte terrestre y marítimo de mercaderías. El encarecimiento de la cadena logística termina trasladándose a la góndola, elevando los costos de los alimentos e insumos de la canasta básica.

Las industrias intensivas en el uso de insumos petroquímicos también comienzan a recalcular sus presupuestos operativos. Sectores como el plástico, los fertilizantes agrícolas y la aviación comercial enfrentan márgenes operativos reducidos que amenazan con congelar inversiones.

El precio del combustible también afecta al agro y, por lo tanto, a la producción de alimentos. Foto: LIDE Argentina

Proyecciones financieras ante el techo del petróleo en U$S100

Desde la plataforma de análisis bursátil XTB destacaron que el petróleo ha testeado resistencias técnicas decisivas. En caso de superar definitivamente la cota de los U$S95, el mercado técnico habilitaría un nuevo tramo alcista hacia valores de tres dígitos.

Al mismo tiempo, la postura rigurosa de la Reserva Federal estadounidense en materia de tasas de interés refuerza la posición de la moneda frente a las divisas emergentes. El fortalecimiento de la divisa encarece las importaciones energéticas para las naciones que deben adquirir combustible en los mercados externos.

Los gobiernos de las principales potencias evalúan liberar reservas estratégicas para contener la escalada tarifaria en los surtidores locales. No obstante, analistas independientes coinciden en que dicha medida tendría un impacto amortiguador de corto plazo si el conflicto bélico continúa agravándose.