El petróleo ya ronda los U$S95 por la tensión en Medio Oriente y pone en guardia a las economías

El precio del petróleo experimentó una fuerte suba de casi el 4% el martes, alcanzando la barrera de los U$S 95 por barril en los mercados internacionales. El incremento responde directamente a la intensificación del conflicto bélico en Medio Oriente, una situación que genera incertidumbre global y amenaza con frenar el ritmo de la economía mundial de manera drástica.
La escalada geopolítica impulsa la suba del petróleo
La cotización internacional de la variedad Brent volvió a poner a prueba la zona clave de los U$S95 tras varias jornadas marcadas por una volatilidad creciente en las plazas financieras. La agudización de los choques armados en una zona vital para el comercio de combustible despertó la alerta generalizada ante eventuales trabas en la producción energética.
Los operadores e inversores institucionales mantienen la atención puesta en el estrecho de Ormuz, punto geográfico estratégico por donde circula casi una quinta parte del volumen diario global de crudo. Cualquier interrupción operacional en esta ruta marítima fundamental gatillaría compras nerviosas en los contratos de materias primas.
A este cuadro de tensión se le suma la política de recortes de producción sostenida por los países miembros de la alianza de la OPEP. La oferta restringida deja un estrecho margen de amortiguación frente a sobresaltos bélicos, fortaleciendo el valor de los contratos futuros.
Frente a estas oscilaciones, las refinerías y distribuidores internacionales han comenzado a aplicar coberturas financieras para resguardarse de nuevos saltos de precio. La incertidumbre sobre la disponibilidad real de barriles en los próximos meses presiona de forma directa los costos de acopio en los centros de almacenamiento globales.
El impacto del petróleo en la inflación y la economía global
Especialistas del sector bancario señalan que si la cotización del petróleo consolida su posición por encima de los U$S100, las consecuencias sobre la inflación serán inmediatas. Un encarecimiento persistente del crudo reavivará el alza de precios que las autoridades monetarias intentan contener.
Diversas proyecciones macroeconómicas advierten que un escenario de altos costos energéticos podría restar cerca de un 1,5% a la tasa de expansión económica. Esta eventual desaceleración afectaría con mayor severidad a los países en desarrollo y frenaría el consumo interno en la zona euro.
El aumento derivado de los valores del gasoil y las naftas repercute de forma directa en el transporte terrestre y marítimo de mercaderías. El encarecimiento de la cadena logística termina trasladándose a la góndola, elevando los costos de los alimentos e insumos de la canasta básica.
Las industrias intensivas en el uso de insumos petroquímicos también comienzan a recalcular sus presupuestos operativos. Sectores como el plástico, los fertilizantes agrícolas y la aviación comercial enfrentan márgenes operativos reducidos que amenazan con congelar inversiones.
Proyecciones financieras ante el techo del petróleo en U$S100
Desde la plataforma de análisis bursátil XTB destacaron que el petróleo ha testeado resistencias técnicas decisivas. En caso de superar definitivamente la cota de los U$S95, el mercado técnico habilitaría un nuevo tramo alcista hacia valores de tres dígitos.
Al mismo tiempo, la postura rigurosa de la Reserva Federal estadounidense en materia de tasas de interés refuerza la posición de la moneda frente a las divisas emergentes. El fortalecimiento de la divisa encarece las importaciones energéticas para las naciones que deben adquirir combustible en los mercados externos.
Los gobiernos de las principales potencias evalúan liberar reservas estratégicas para contener la escalada tarifaria en los surtidores locales. No obstante, analistas independientes coinciden en que dicha medida tendría un impacto amortiguador de corto plazo si el conflicto bélico continúa agravándose.
En pocas palabras
- Petróleo Brent: superó los U$S95 por barril debido a la intensificación del conflicto en Medio Oriente.
- Impacto económico: se advierte sobre un posible freno al crecimiento mundial y un repunte de la inflación si supera los U$S100.
- Factores de suba: la tensión geopolítica, los recortes de producción de la OPEP y la importancia del estrecho de Ormuz impulsan los precios.