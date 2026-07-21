Vaca Muerta: Pampa Energía sumó al RIGI al proyecto Rincón de Aranda

El Ministerio de Economía de la Nación aprobó la adhesión de Pampa Energía S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La iniciativa contempla un desembolso global de U$S 4.521 millones destinados a impulsar la producción hidrocarburífera en el yacimiento Rincón de Aranda, en Vaca Muerta.
La medida fue ratificada mediante su publicación formal en el Boletín Oficial, lo que oficializó la incorporación de la sucursal de la empresa a este esquema normativo. El plan estratégico prevé el desarrollo integral de áreas clave en la Cuenca Neuquina, focalizado en la localidad de Añelo.
Dentro de la planificación técnica se destaca la perforación de 259 pozos de shale oil. A su vez, el proyecto incluye obras complementarias de infraestructura de transporte para garantizar la evacuación fluida de la producción hacia los principales centros de distribución.
Detalles de la inversión aprobada por el RIGI
El programa busca brindar certidumbre jurídica y fiscal a proyectos de gran escala que dinamicen el ingreso de divisas al país. En este contexto, la categoría de exportación estratégica habilita un marco regulatorio diseñado para sostener compromisos financieros a largo plazo.
El desembolso previsto posiciona a la iniciativa entre las principales operaciones energéticas aprobadas bajo el paraguas del RIGI. Desde el gobierno nacional destacaron que la aceleración en los plazos de obra permitirá consolidar rápidamente el perfil exportador del sector.
La escala de las obras requeridas abarca el tendido de ductos, plantas de separación y estaciones de bombeo. Estas tareas exigirán una alta demanda de insumos industriales y servicios especializados desde la etapa inicial de construcción y montaje.
En pocas palabras
- Pampa Energía: fue aprobada su adhesión al RIGI para el proyecto Rincón de Aranda en Vaca Muerta.
- Inversión estratégica: se destinarán U$S4.521 millones para impulsar la producción hidrocarburífera y perforar 259 pozos de shale oil.
- Objetivo del RIGI: brindar certidumbre jurídica y fiscal para atraer inversiones a gran escala y consolidar el perfil exportador del sector.