Vaca Muerta: Pampa Energía sumó al RIGI al proyecto Rincón de Aranda

El nuevo RIGI está dentro del plan estratégico que prevé el desarrollo integral de áreas clave en la Cuenca Neuquina.

Detalles de la inversión aprobada por el RIGI

El programa busca brindar certidumbre jurídica y fiscal a proyectos de gran escala que dinamicen el ingreso de divisas al país. En este contexto, la categoría de exportación estratégica habilita un marco regulatorio diseñado para sostener compromisos financieros a largo plazo.

El desembolso previsto posiciona a la iniciativa entre las principales operaciones energéticas aprobadas bajo el paraguas del RIGI. Desde el gobierno nacional destacaron que la aceleración en los plazos de obra permitirá consolidar rápidamente el perfil exportador del sector.

La escala de las obras requeridas abarca el tendido de ductos, plantas de separación y estaciones de bombeo. Estas tareas exigirán una alta demanda de insumos industriales y servicios especializados desde la etapa inicial de construcción y montaje.