Está confirmado el precio del dólar y del dólar blue este miércoles 22 de julio

La confirmación de los bancos fue dada al Banco Central luego de una jornada caracterizada por la tranquilidad y el poco movimiento en la cotización del dólar, algo que ya se había visto el lunes y que es un importante cambio sobre lo vivido en las últimas semanas en las que la moneda norteamericana mostró varias modificaciones en su precio.

En tanto, el dólar blue comenzará la jornada a un precio más alto que el dólar oficial, manteniendo una distancia por sobre el billete que se vende en los bancos.