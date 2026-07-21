Está confirmado el precio del dólar y del dólar blue este miércoles 22 de julio

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este miércoles 22 de julio, cuando comience la atención al público en general en todas las entidades del país. La mayoría lo venderá a un precio de $1.500, aunque algunos optaron por un valor mayor o un poco menor.
La confirmación de los bancos fue dada al Banco Central luego de una jornada caracterizada por la tranquilidad y el poco movimiento en la cotización del dólar, algo que ya se había visto el lunes y que es un importante cambio sobre lo vivido en las últimas semanas en las que la moneda norteamericana mostró varias modificaciones en su precio.
En tanto, el dólar blue comenzará la jornada a un precio más alto que el dólar oficial, manteniendo una distancia por sobre el billete que se vende en los bancos.
Cuál será el precio del dólar el miércoles 22 de julio en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio del dólar el miércoles 22 de julio:
- Banco Galicia: $1.500
- Banco Nación: $1.500
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.505
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.494
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.500
- Banco Piano: $1.505
- Banco de Comercio: $1.500
Cuál será el precio del dólar blue el miércoles 22 de julio
En tanto, en el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.545, haciendo que la brecha entre el informal y el oficial, que es el que se vende en los bancos, llegue a ser de $45 en algunos casos y en otros de $50.
De hecho, mientras el dólar oficial operó de manera estable, el dólar blue creció $5, haciendo de la brecha entre ambos la más grande en lo que va del año.
En pocas palabras
- Confirmación de precios: Los bancos y cuevas definieron el valor del dólar y dólar blue para este miércoles 22 de julio.
- Valor del dólar oficial: La mayoría de las entidades bancarias lo ofrecerán a $1.500, con variaciones menores.
- Dólar blue: Se posicionará a $1.545, marcando una brecha de hasta $50 con el oficial.