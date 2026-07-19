La millonaria cifra en dólares que recibirá la AFA tras la final del Mundial 2026

La respuesta al misterio del Mundial 2026 que, tras 0 - 1 en favor de España, producto del gol de Ferrán Torres, la Selección argentina se adjudicó la impactante suma de 33 millones de dólares netos por el segundo puesto en esta Copa del Mundo.

Ferrán Torres, el autor del tanto español en la final del Mundial.

Al premio mayor se le suman 1.5 millones de dólares que la FIFA le otorgó a cada federación antes del torneo para cubrir los costos de preparación. En total, el ingreso global roza los 34.5 millones de dólares.

Por su parte, la selección de España se lleva al país ibérico la importante cifra de 50 millones de dólares, que con el premio la cifra asciende a los 51.5 millones.

Cuánta plata había ganado la Selección argentina en Qatar 2022

En 2022, el premio por salir campeón había sido de 42 millones de la moneda estadounidense. El incremento de este año representa casi un 20% más.

Pese a no obtenr el resultado deseado, el equipo de Lionel Scaloni ratificó que su vigencia no tiene límites y supo afrontar un partido repleto de adversidades.