La millonaria cifra en dólares que recibirá la AFA tras la final del Mundial 2026

La Selección argentina cayó por la mínima en la final del mundial 2026 ante España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Pese a lograr el subcampeonato del mundo, lo cierto es que la delegación sudamericana ganó una gran cifra de dinero.
Pese a no lograr el objetivo deportivo, la Selección argentina trae al país una importante cifra económica por la obtención del segundo puesto
La Selección argentina cayó por la mínima en la final del mundial 2026 ante España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Pese a lograr el subcampeonato del mundo, lo cierto es que la delegación sudamericana ganó una gran cifra de dinero.
Para esta cita ecuménica, la FIFA rompió el molde. Con el nuevo formato de 48 equipos, la bolsa total de premios trepó a los 727 millones de dólares. Al subirse a uno de los puestos más altos del podio, la Albiceleste consigue una buena cifra para las arcas de la AFA.
La expectativa por saber cuánto dinero mueve el partido más importante del planeta se instaló fuerte en la previa de la gran final, ya que muchas personas desconocían la respuesta.
La respuesta al misterio del Mundial 2026 que, tras 0 - 1 en favor de España, producto del gol de Ferrán Torres, la Selección argentina se adjudicó la impactante suma de 33 millones de dólares netos por el segundo puesto en esta Copa del Mundo.
Al premio mayor se le suman 1.5 millones de dólares que la FIFA le otorgó a cada federación antes del torneo para cubrir los costos de preparación. En total, el ingreso global roza los 34.5 millones de dólares.
Por su parte, la selección de España se lleva al país ibérico la importante cifra de 50 millones de dólares, que con el premio la cifra asciende a los 51.5 millones.
En 2022, el premio por salir campeón había sido de 42 millones de la moneda estadounidense. El incremento de este año representa casi un 20% más.
Pese a no obtenr el resultado deseado, el equipo de Lionel Scaloni ratificó que su vigencia no tiene límites y supo afrontar un partido repleto de adversidades.