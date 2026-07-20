Adiós al sillón en "L": la tendencia que lo reemplaza para ganar espacio y elegancia

El mundo del diseño de interiores está viviendo una revolución contundente dentro del hogar. El sillón en "L" o esquinero, que durante años se consagró como el rey indiscutido de los livings, parece estar pasando de moda.
En este contexto, una fuerte tendencia que llega con fuerza posiciona a los diseños de líneas orgánicas y modulares como los favoritos absolutos para renovar el corazón de cualquier casa.
El mueble que reemplaza al sillón esquinero en el living
Arquitectos y especialistas en interiorismo coinciden en que los espacios comunes están dejando atrás las estructuras fijas para dar paso a la versatilidad y la elegancia. Se trata de los sillones curvos y los sistemas modulares bajos, la gran elección de la temporada para transformar por completo la percepción del espacio de tu casa.
Además de su indiscutible valor estético, este tipo de sillón ofrece una circulación mucho más fluida, suaviza los límites de las habitaciones y fomenta la conversación al evitar la postura rígida que imponían los viejos esquineros.
Dependiendo de las dimensiones del lugar, existen diferentes variedades muy solicitadas por los diseñadores:
- Sofás curvos de una sola pieza: la gran estrella para livings medianos que buscan un toque sofisticado y escultural.
- Módulos independientes redondeados: muy buscados por su capacidad de reconfigurarse según la ocasión, ideales para reuniones sociales.
- Puff y banquetas satélites: una excelente opción para complementar el espacio de sentado sin recargar las zonas de paso.
Por qué el sillón en "L" perdió su reinado
El principal inconveniente radica en el denominado efecto bloque, una problemática frecuente en los departamentos actuales donde la estructura masiva de este mueble suele devorarse los metros cuadrados.
Por otro lado, los especialistas apuntan a la trampa de la comodidad que esconde su fisonomía. La unión de la esquina suele convertirse en un espacio muerto o sumamente incómodo cuando se reciben visitas.
Por último, la rigidez atenta contra el dinamismo actual. Al tratarse de piezas únicas y sumamente pesadas, estos sillones condenan al usuario a mantener una misma distribución para siempre.