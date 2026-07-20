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Adiós al sillón en "L": la tendencia que lo reemplaza para ganar espacio y elegancia

La clásica estructura rígida y esquinera comienza a ser desplazada ante la llegada de una alternativa mucho más fluida, moderna y sofisticada

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El clásico sillón de las casas comienza a pasar de moda. 

El clásico sillón de las casas comienza a pasar de moda. 

El mundo del diseño de interiores está viviendo una revolución contundente dentro del hogar. El sillón en "L" o esquinero, que durante años se consagró como el rey indiscutido de los livings, parece estar pasando de moda.

En este contexto, una fuerte tendencia que llega con fuerza posiciona a los diseños de líneas orgánicas y modulares como los favoritos absolutos para renovar el corazón de cualquier casa.

El cl&aacute;sico sill&oacute;n en L ya est&aacute; pasando de moda.&nbsp;

El clásico sillón en L ya está pasando de moda.

El mueble que reemplaza al sillón esquinero en el living

Arquitectos y especialistas en interiorismo coinciden en que los espacios comunes están dejando atrás las estructuras fijas para dar paso a la versatilidad y la elegancia. Se trata de los sillones curvos y los sistemas modulares bajos, la gran elección de la temporada para transformar por completo la percepción del espacio de tu casa.

Los sillones curvos suavizan el espacio de tu ambiente.&nbsp;

Los sillones curvos suavizan el espacio de tu ambiente.

Además de su indiscutible valor estético, este tipo de sillón ofrece una circulación mucho más fluida, suaviza los límites de las habitaciones y fomenta la conversación al evitar la postura rígida que imponían los viejos esquineros.

Dependiendo de las dimensiones del lugar, existen diferentes variedades muy solicitadas por los diseñadores:

  • Sofás curvos de una sola pieza: la gran estrella para livings medianos que buscan un toque sofisticado y escultural.
  • Módulos independientes redondeados: muy buscados por su capacidad de reconfigurarse según la ocasión, ideales para reuniones sociales.
  • Puff y banquetas satélites: una excelente opción para complementar el espacio de sentado sin recargar las zonas de paso.

Por qué el sillón en "L" perdió su reinado

El principal inconveniente radica en el denominado efecto bloque, una problemática frecuente en los departamentos actuales donde la estructura masiva de este mueble suele devorarse los metros cuadrados.

Los sistemas modulares son una gran opci&oacute;n en materia de decoraci&oacute;n.&nbsp;

Los sistemas modulares son una gran opción en materia de decoración.

Por otro lado, los especialistas apuntan a la trampa de la comodidad que esconde su fisonomía. La unión de la esquina suele convertirse en un espacio muerto o sumamente incómodo cuando se reciben visitas.

Por último, la rigidez atenta contra el dinamismo actual. Al tratarse de piezas únicas y sumamente pesadas, estos sillones condenan al usuario a mantener una misma distribución para siempre.

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