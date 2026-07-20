Mendoza ofrece recolección gratuita de cítricos a domicilio para frenar la plaga de la mosca del Mediterráneo

El ISCAMEN retira gratis los cítricos en los domicilios para evitar la mosca del Mediterráneo

Fecha límite para retirar la fruta de los patios

Para proteger la producción frutícola y evitar que la plaga vuelva a propagarse por Mendoza, es obligatorio realizar la cosecha total de estos frutales antes del 31 de agosto, quedando exceptuado únicamente el limonero. Si bien las autoridades recomiendan aprovechar la fruta para hacer dulces o conservas caseras, el Ministerio de Producción dispuso una alternativa pensada para los vecinos que no puedan llevar a cabo esa tarea.

Los frutales de patio ponen en riesgo la economía mendocina por la mosca del Mediterráneo

Asistencia gratuita a domicilio a través del ISCAMEN

Para dar respuesta a quienes lo necesiten, la provincia puso a disposición el trabajo de las Brigadas Fitosanitarias del ISCAMEN. Este equipo se encarga de realizar la recolección y la destrucción total de los frutos de forma 100% gratuita directamente en las casas.