Netflix: el aclamado thriller de Agatha Christie con Gal Gadot que no te puedes perder

En Muerte en el Nilo, el detective Hércules Poirot debe resolver un asesinato ocurrido durante un lujoso crucero por el río Nilo, donde todos los pasajeros parecen esconder secretos. Con un elenco de primer nivel y una historia que mantiene el suspenso hasta el final, esta adaptación de Agatha Christie es una de las propuestas más destacadas para quienes buscan grandes misterios dentro del catálogo de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Muerte en el Nilo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Muerte en el Nilo versa: "El detective Hércules Poirot investiga el asesinato de una joven heredera a bordo de un elegante barco de vapor en esta adaptación estelar de la novela de Agatha Christie".