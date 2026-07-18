La plataforma de series y películas de Netflix incorporó Muerte en el Nilo, el aclamado thriller de misterio dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh que llegó al catálogo el 15 de julio de 2026. Basada en la célebre novela de Agatha Christie, publicada en 1937, esta producción combina una investigación policial llena de giros inesperados con un intenso drama sobre los celos, la obsesión y la traición.
Netflix: el aclamado thriller de Agatha Christie con Gal Gadot que no te puedes perder
La aclamada novela de Agatha Christie cobra vida en un thriller de misterio disponible en Netflix que promete mantenerte al borde del asiento
En Muerte en el Nilo, el detective Hércules Poirot debe resolver un asesinato ocurrido durante un lujoso crucero por el río Nilo, donde todos los pasajeros parecen esconder secretos. Con un elenco de primer nivel y una historia que mantiene el suspenso hasta el final, esta adaptación de Agatha Christie es una de las propuestas más destacadas para quienes buscan grandes misterios dentro del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Muerte en el Nilo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Muerte en el Nilo versa: "El detective Hércules Poirot investiga el asesinato de una joven heredera a bordo de un elegante barco de vapor en esta adaptación estelar de la novela de Agatha Christie".
Las vacaciones egipcias del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un glamuroso barco de vapor, se ven alteradas por la búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica.
Netflix: tráiler de la película Muerte en el Nilo
Reparto de Muerte en el Nilo, película de Netflix
- Tom Bateman
- Annette Bening
- Kenneth Branagh
- Russell Brand
- Ali Fazal
- Dawn French
- Gal Gadot
- Armie Hammer
- Rose Leslie
- Emma Mackey
Dónde ver la película Muerte en el Nilo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Muerte en el Nilo se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Muerte en el Nilo se puede ver en Disney Plus.
- España: la película Muerte en el Nilo se puede ver en Disney Plus.