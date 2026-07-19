Netflix estrena Heartstopper Forever: un emotivo final para Nick y Charlie que conmociona al mundo

En esta nueva entrega, Nick y Charlie atraviesan una etapa de profundos cambios. Mientras Nick se prepara para comenzar la universidad, Charlie enfrenta nuevas responsabilidades en la escuela. La distancia, las decisiones sobre el futuro y el crecimiento personal pondrán a prueba el vínculo que construyeron a lo largo de las tres temporadas de la exitosa historia.

Aclamada por la crítica por su sensibilidad y carga emocional, Heartstopper Forever fue definida por The Wrap como "una experiencia cinematográfica profundamente romántica, emotiva e imprescindible". Con una combinación de drama, romance y momentos conmovedores, la película se convierte en una de las propuestas imperdibles de Netflix.