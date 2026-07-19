La plataforma de series y películas de Netflix estrenó Heartstopper Forever, el esperado drama que pone punto final a la historia de Nick y Charlie. Con una duración de 1 hora y 54 minutos, esta producción británica llegó al catálogo el 17 de julio de 2026 y se presenta como uno de los estrenos románticos más destacados del mes para los suscriptores de Netflix.
Netflix estrena Heartstopper Forever: un emotivo final para Nick y Charlie que conmociona al mundo
La esperada producción británica se despide de Nick y Charlie en una etapa crucial de sus vidas, poniendo a prueba su vínculo
En esta nueva entrega, Nick y Charlie atraviesan una etapa de profundos cambios. Mientras Nick se prepara para comenzar la universidad, Charlie enfrenta nuevas responsabilidades en la escuela. La distancia, las decisiones sobre el futuro y el crecimiento personal pondrán a prueba el vínculo que construyeron a lo largo de las tres temporadas de la exitosa historia.
Aclamada por la crítica por su sensibilidad y carga emocional, Heartstopper Forever fue definida por The Wrap como "una experiencia cinematográfica profundamente romántica, emotiva e imprescindible". Con una combinación de drama, romance y momentos conmovedores, la película se convierte en una de las propuestas imperdibles de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Heartstopper Forever
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Heartstopper Forever versa: "Nick no sabe qué le depara el futuro, pero quiere que Charlie sea parte de él. Con el fin de la etapa escolar cerca, ¿podrán encontrarse a sí mismos sin perderse el uno al otro?".
El grupo de Truham y Higgs regresa a clases. La relación de Nick y Charlie se profundiza, pero sus pensamientos giran en torno a qué les depara el futuro al finalizar la escuela.
Reparto de Heartstopper Forever, película de Netflix
- Kit Connor
- oe Locke
- William Gao
- Yasmin Finney
- Corinna Brown
- Kizzy Edgell
- Tobie Donovan
- Jenny Walser
- Rhea Norwood
- Leila Khan
- Anna Maxwell Martin
Netflix: tráiler de la película Heartstopper Forever
Dónde ver la película Heartstopper Forever, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Heartstopper Forever se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Heartstopper Forever se puede ver en Netflix.
- España: la película Heartstopper Forever se puede ver en Netflix.