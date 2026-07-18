Si ves una oruga merodeando por tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué representa la oruga desde el feng shui?

Si una oruga aparece en tu hogar, viene a decirte algo.

Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una oruga cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente: