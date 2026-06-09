Si ves una babosa merodeando por tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué significa la babosa desde el feng shui?

babosa en planta Cuando aparecen algunos animales pequeños como las babosas representan significados positivos. Foto Canva

Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una babosa cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente: