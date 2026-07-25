En las rutas y avenidas argentinas circula desde hace décadas un mito muy arraigado entre los conductores: la supuesta obligatoriedad de llevar un botiquín de primeros auxilios e incluso una bolsa mortuoria dentro del vehículo para evitar multas en los controles viales. Esta creencia suele generar confusión, discusiones al costado de la ruta e incluso temores infundados al momento de afrontar una inspección de tránsito, ya que la Ley de Tránsito no los exige.
Ley de tránsito: ¿es obligatorio llevar botiquín de primeros auxilios y bolsa mortuoria en el auto?
Este interrogante plantea numerosas dudas y discusiones al momento de salir con el auto a la vía pública. ¿Qué piden en los controles a los conductores?
Sin embargo, para entender qué es realmente obligatorio y qué forma parte del folklore popular, es necesario recurrir al marco normativo vigente a nivel nacional: la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.
Lo que establece la Ley Nacional de Tránsito sobre el equipamiento
El artículo 40 de la Ley 24.449 establece de manera taxativa cuáles son las condiciones y los elementos de seguridad indispensables para poder circular con un automóvil por la vía pública. En su inciso f, la norma exige únicamente la presencia de un matafuego (que debe estar al alcance del conductor, cargado y con su oblea vigente) y dos balizas portátiles del tipo triangulares de seguridad.
En ningún apartado del artículo 40 -ni en sus decretos reglamentarios a nivel federal- se menciona la exigencia de contar con una bolsa mortuoria o un kit de primeros auxilios como requisito para transitar. La inclusión de la bolsa mortuoria en la lista de supuestas exigencias es un mito urbano absoluto que carece de todo respaldo legal en el país. Por ende, ningún agente de tránsito nacional o provincial tiene la facultad de labrar un acta de infracción o retener la documentación por la ausencia de este elemento.
Respecto al botiquín de primeros auxilios, la ley nacional tampoco lo exige de forma obligatoria para los vehículos particulares de uso familiar. Aunque contar con elementos de curación básica es una práctica sumamente recomendable desde el punto de vista de la prevención y la seguridad personal, no constituye una falta punible si el conductor no lo lleva a bordo.
Jurisdicciones locales y elementos obligatorios en los controles
Es fundamental tener en cuenta que, si bien la Ley de Tránsito rige como marco general, la legislación en la Argentina es un tema en el que intervienen las provincias y los municipios mediante sus propias adhesiones y códigos de falta. Por ejemplo, en jurisdicciones muy puntuales, como las provincias de Córdoba o Mendoza, las normativas locales han contemplado en diversos momentos la recomendación o exigencia del botiquín, aunque la bolsa mortuoria jamás ha formado parte de la legislación de ninguna provincia.
Para circular con total tranquilidad y evitar inconvenientes en la ruta, la documentación y los elementos que sí son estrictamente obligatorios por ley incluyen:
- Licencia de conducir nacional física o digital vigente e idónea para la categoría del vehículo.
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Cédula de identificación del vehículo (cédula verde o azul).
- Comprobante de seguro obligatorio en vigencia.
- Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día.
- Chapa patente colocada visiblemente, sin alteraciones ni elementos que la tapen.
- Matafuego con control de carga vigente y fijado al habitáculo.
- Par de balizas portátiles triangulares.
En pocas palabras
- Ley de Tránsito: No exige botiquín de primeros auxilios ni bolsa mortuoria obligatoriamente.
- Elementos obligatorios: Matafuegos y dos balizas triangulares son requisitos de seguridad vial exigidos por ley.
- Documentación necesaria: Licencia, DNI, cédula, seguro, VTV/RTO y patente visible son indispensables para circular.