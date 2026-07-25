Ley de tránsito: ¿es obligatorio llevar botiquín de primeros auxilios y bolsa mortuoria en el auto?

En ningún apartado del artículo 40 -ni en sus decretos reglamentarios a nivel federal- se menciona la exigencia de contar con una bolsa mortuoria o un kit de primeros auxilios como requisito para transitar. La inclusión de la bolsa mortuoria en la lista de supuestas exigencias es un mito urbano absoluto que carece de todo respaldo legal en el país. Por ende, ningún agente de tránsito nacional o provincial tiene la facultad de labrar un acta de infracción o retener la documentación por la ausencia de este elemento.

Respecto al botiquín de primeros auxilios, la ley nacional tampoco lo exige de forma obligatoria para los vehículos particulares de uso familiar. Aunque contar con elementos de curación básica es una práctica sumamente recomendable desde el punto de vista de la prevención y la seguridad personal, no constituye una falta punible si el conductor no lo lleva a bordo.

Jurisdicciones locales y elementos obligatorios en los controles

Es fundamental tener en cuenta que, si bien la Ley de Tránsito rige como marco general, la legislación en la Argentina es un tema en el que intervienen las provincias y los municipios mediante sus propias adhesiones y códigos de falta. Por ejemplo, en jurisdicciones muy puntuales, como las provincias de Córdoba o Mendoza, las normativas locales han contemplado en diversos momentos la recomendación o exigencia del botiquín, aunque la bolsa mortuoria jamás ha formado parte de la legislación de ninguna provincia.

La RTO o la VTV sí son obligatorios para circular.

Para circular con total tranquilidad y evitar inconvenientes en la ruta, la documentación y los elementos que sí son estrictamente obligatorios por ley incluyen: