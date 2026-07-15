Ley de Tránsito: el peligroso error de muchos, cuando quieren pasar a un camión en ruta que les puso el guiñe

Luz de giro izquierda encendida: significa "no me pasés". Le indica al conductor que viene atrás que no debe iniciar la maniobra de adelantamiento, ya que se aproxima un vehículo de frente o existe un peligro inminente que el automovilista no llega a divisar por el tamaño del camión.

Luz de giro derecha encendida: significa "podés pasar". Indica que el camino por delante está despejado y que el vehículo de atrás tiene vía libre para abrirse y realizar el sobrepaso con seguridad.

La lógica de la ley es internacional y tiene total sentido: si el camión pone el guiño izquierdo, está señalando que tiene intenciones de desplazarse hacia ese lado (o que el carril izquierdo está obstruido). Si pone el derecho, avisa que se mantendrá en su carril o que se tirará hacia la banquina para dar paso.

El peligro del "código popular" y cómo actuar para evitar tragedias

El verdadero peligro en las rutas argentinas radica en que la costumbre popular funciona al revés de la normativa jurídica. Históricamente, muchos camioneros de vieja escuela -con intenciones de ayudar- utilizan el guiño izquierdo para decirle al automovilista "pasame ahora que no viene nadie", reservando el guiño derecho para advertir "no pases porque viene de frente".

Esta distorsión de la norma genera una confusión letal. Si un conductor que conoce la ley se encuentra con un camionero que maneja bajo el "código informal", o viceversa, la seña puede interpretarse de manera opuesta, derivando en un choque frontal.

Por este motivo, las autoridades de seguridad vial y los expertos en conducción defensiva aconsejan una regla de oro: nunca hay que confiar ciegamente en las señas del vehículo de adelante. La responsabilidad del sobrepaso es pura y exclusivamente de quien va a realizar la maniobra.

Ante la duda, la mejor conducta es esperar a tener visibilidad completa por propios medios, mantener la distancia de seguridad adecuada para poder observar el panorama sin quedar "pegado" al paragolpes del camión, y realizar el adelantamiento únicamente cuando el camino esté visiblemente despejado y señalizando con el guiño izquierdo propio la intención de salida.

Una ayuda extra es atender a la señalética horizontal y vertical que claramente advierten cuáles son las zonas en las que está prohibido adelantar a otro vehículo.