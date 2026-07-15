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Meteorología

El paso a Chile sigue cerrado y pronosticaron 2,5 metros de nieve en alta montaña esta semana

Las fuertes nevadas se extenderán, según Defensa Civil, hasta la semana próxima. Activaron un protocolo de emergencia. La incidencia de los ríos atmosféricos

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Pronosticaron fuertes nevadas en alta montaña hasta la semana próxima y el paso a Chile sigue cerrado. 

Pronosticaron fuertes nevadas en alta montaña hasta la semana próxima y el paso a Chile sigue cerrado. 

Foto: Gentileza

Daniel Burrieza, titular de Defensa Civil, anunció que desde este jueves se producirán fuertes nevadas en la cordillera y que la acumulación nívea alcanzará los 2,5 metros de altura en los próximos días.

El paso a Chile está cerrado desde el martes y así se mantendrá mientras dure la emergencia meteorológica considerada extensa a través del tiempo. "En principio, hasta el lunes 20 de julio: iremos viendo si puede o no extenderse más tiempo", señaló.

Las nevadas "súper intensas", advirtió el funcionario, podrían provocar "desprendimientos y avalanchas en las laderas" de la cordillera.

El Gobierno activó un protocolo de emergencia por las nevadas en la cordillera.

El Gobierno activó un protocolo de emergencia por las nevadas en la cordillera.

La alerta meteorológica para la zona cordillerana cambiará de amarillo a naranja este jueves y así se mantendrá durante todo el fin de semana y el comienzo de la próxima.

La clave de este fenómeno meteorológico, que incluye precipitaciones, es la ocurrencia de los denominados ríos atmosféricos.

Burrieza destacó que desde Defensa Civil están en alerta, a modo preventivo, los organismos oficiales encargados, con hombres y maquinarias, de atender situaciones de emergencia: Vialidad provincial, patrullas de rescate de alta montaña, Policía de Mendoza, Ejército y Gendarmería.

Pronosticaron fuertes nevadas en alta montaña; el paso a Chile sigue cerrado.

Pronosticaron fuertes nevadas en alta montaña; el paso a Chile sigue cerrado.

Las bajísimas temperaturas registradas en la alta montaña consolidarán el caudal de nieve que precipite desde las próximas horas, lo cual complicará aún más el futuro despeje de las rutas y zonas aledañas. "Donde haya laderas de más de 30 grados de pendiente se esperan desprendimientos de nieve. Por eso aconsejamos precaución", dijo el funcionario.

Este jueves habrá alerta naranja en la zona cordillerana por fuertes nevadas y precipitaciones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Este jueves habrá alerta naranja en la zona cordillerana por fuertes nevadas y precipitaciones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Nevadas en alta montaña, lluvias y ríos atmosféricos

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo explicó, en radio Nihuil, que habrá "nevadas súper intensas asociadas a los ríos atmosféricos. Vamos a tener una seguidilla de ingresos de frentes fríos con ríos atmosféricos asociados".

- ¿Qué son los ríos atmosféricos? -se le preguntó a la especialista.

- Son los corredores largos y angostos de vapor de agua que transportan humedad desde los trópicos hacia las latitudes medias. Cuando chocan con la cordillera de los Andes generan precipitaciones y nevadas intensas. Esto es lo que se espera que comience este miércoles y se extienda hasta la semana que viene.

"Tal vez hasta el lunes o el martes, de acuerdo a los modelos meteorológicos que estoy observando -dijo Naranjo Tamayo- pero tal vez todo esto pueda continuar un poco más allá en el tiempo. No es un buen momento para viajar a Chile".

Fuertes nevadas en alta montaña hasta la semana próxima.

Fuertes nevadas en alta montaña hasta la semana próxima.

- ¿Los ríos atmosféricos son una anomalía?

- Es parte de la circulación atmosférica; hace muy poco se descubrió porque se llevó a la ciencia el comportamiento de los ríos atmosféricos y nuestro querido doctor Maximiliano Viale es el gran investigador acá, en Sudamérica, sobre los ríos atmosféricos.

"De hecho -explicó Naranjo Tamayo- creó un algoritmo de detección de ríos atmosféricos, que forman parte de la circulación de la atmósfera".

En pocas palabras

  • Nevadas intensas: Se espera que las fuertes nevadas en alta montaña genere acumulaciones de nieve de hasta 2,5 metros.
  • Cierre de frontera: El paso a Chile permanecerá cerrado durante la emergencia meteorológica.
  • Ríos atmosféricos: Fenómeno clave que genera precipitaciones intensas y continuas en la cordillera.
Resumen generado por Thinkindot AI

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