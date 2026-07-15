El paso a Chile sigue cerrado y pronosticaron 2,5 metros de nieve en alta montaña esta semana

Daniel Burrieza, titular de Defensa Civil, anunció que desde este jueves se producirán fuertes nevadas en la cordillera y que la acumulación nívea alcanzará los 2,5 metros de altura en los próximos días.
El paso a Chile está cerrado desde el martes y así se mantendrá mientras dure la emergencia meteorológica considerada extensa a través del tiempo. "En principio, hasta el lunes 20 de julio: iremos viendo si puede o no extenderse más tiempo", señaló.
Las nevadas "súper intensas", advirtió el funcionario, podrían provocar "desprendimientos y avalanchas en las laderas" de la cordillera.
La alerta meteorológica para la zona cordillerana cambiará de amarillo a naranja este jueves y así se mantendrá durante todo el fin de semana y el comienzo de la próxima.
La clave de este fenómeno meteorológico, que incluye precipitaciones, es la ocurrencia de los denominados ríos atmosféricos.
Burrieza destacó que desde Defensa Civil están en alerta, a modo preventivo, los organismos oficiales encargados, con hombres y maquinarias, de atender situaciones de emergencia: Vialidad provincial, patrullas de rescate de alta montaña, Policía de Mendoza, Ejército y Gendarmería.
Las bajísimas temperaturas registradas en la alta montaña consolidarán el caudal de nieve que precipite desde las próximas horas, lo cual complicará aún más el futuro despeje de las rutas y zonas aledañas. "Donde haya laderas de más de 30 grados de pendiente se esperan desprendimientos de nieve. Por eso aconsejamos precaución", dijo el funcionario.
Nevadas en alta montaña, lluvias y ríos atmosféricos
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo explicó, en radio Nihuil, que habrá "nevadas súper intensas asociadas a los ríos atmosféricos. Vamos a tener una seguidilla de ingresos de frentes fríos con ríos atmosféricos asociados".
- ¿Qué son los ríos atmosféricos? -se le preguntó a la especialista.
- Son los corredores largos y angostos de vapor de agua que transportan humedad desde los trópicos hacia las latitudes medias. Cuando chocan con la cordillera de los Andes generan precipitaciones y nevadas intensas. Esto es lo que se espera que comience este miércoles y se extienda hasta la semana que viene.
"Tal vez hasta el lunes o el martes, de acuerdo a los modelos meteorológicos que estoy observando -dijo Naranjo Tamayo- pero tal vez todo esto pueda continuar un poco más allá en el tiempo. No es un buen momento para viajar a Chile".
- ¿Los ríos atmosféricos son una anomalía?
- Es parte de la circulación atmosférica; hace muy poco se descubrió porque se llevó a la ciencia el comportamiento de los ríos atmosféricos y nuestro querido doctor Maximiliano Viale es el gran investigador acá, en Sudamérica, sobre los ríos atmosféricos.
"De hecho -explicó Naranjo Tamayo- creó un algoritmo de detección de ríos atmosféricos, que forman parte de la circulación de la atmósfera".
En pocas palabras
- Nevadas intensas: Se espera que las fuertes nevadas en alta montaña genere acumulaciones de nieve de hasta 2,5 metros.
- Cierre de frontera: El paso a Chile permanecerá cerrado durante la emergencia meteorológica.
- Ríos atmosféricos: Fenómeno clave que genera precipitaciones intensas y continuas en la cordillera.