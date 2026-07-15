El paso a Chile sigue cerrado y pronosticaron 2,5 metros de nieve en alta montaña esta semana

El Gobierno activó un protocolo de emergencia por las nevadas en la cordillera.

La alerta meteorológica para la zona cordillerana cambiará de amarillo a naranja este jueves y así se mantendrá durante todo el fin de semana y el comienzo de la próxima.

La clave de este fenómeno meteorológico, que incluye precipitaciones, es la ocurrencia de los denominados ríos atmosféricos.

Burrieza destacó que desde Defensa Civil están en alerta, a modo preventivo, los organismos oficiales encargados, con hombres y maquinarias, de atender situaciones de emergencia: Vialidad provincial, patrullas de rescate de alta montaña, Policía de Mendoza, Ejército y Gendarmería.

Pronosticaron fuertes nevadas en alta montaña; el paso a Chile sigue cerrado.

Las bajísimas temperaturas registradas en la alta montaña consolidarán el caudal de nieve que precipite desde las próximas horas, lo cual complicará aún más el futuro despeje de las rutas y zonas aledañas. "Donde haya laderas de más de 30 grados de pendiente se esperan desprendimientos de nieve. Por eso aconsejamos precaución", dijo el funcionario.

Este jueves habrá alerta naranja en la zona cordillerana por fuertes nevadas y precipitaciones. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Nevadas en alta montaña, lluvias y ríos atmosféricos

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo explicó, en radio Nihuil, que habrá "nevadas súper intensas asociadas a los ríos atmosféricos. Vamos a tener una seguidilla de ingresos de frentes fríos con ríos atmosféricos asociados".

- ¿Qué son los ríos atmosféricos? -se le preguntó a la especialista.

- Son los corredores largos y angostos de vapor de agua que transportan humedad desde los trópicos hacia las latitudes medias. Cuando chocan con la cordillera de los Andes generan precipitaciones y nevadas intensas. Esto es lo que se espera que comience este miércoles y se extienda hasta la semana que viene.

"Tal vez hasta el lunes o el martes, de acuerdo a los modelos meteorológicos que estoy observando -dijo Naranjo Tamayo- pero tal vez todo esto pueda continuar un poco más allá en el tiempo. No es un buen momento para viajar a Chile".

Fuertes nevadas en alta montaña hasta la semana próxima. Foto: Gentileza

- ¿Los ríos atmosféricos son una anomalía?

- Es parte de la circulación atmosférica; hace muy poco se descubrió porque se llevó a la ciencia el comportamiento de los ríos atmosféricos y nuestro querido doctor Maximiliano Viale es el gran investigador acá, en Sudamérica, sobre los ríos atmosféricos.

"De hecho -explicó Naranjo Tamayo- creó un algoritmo de detección de ríos atmosféricos, que forman parte de la circulación de la atmósfera".